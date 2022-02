Find X5 Pro: Neues Oppo-Flaggschiff besticht mit polierter Keramikrückseite

All das hat natürlich seinen Preis. So liegt das mit 256 GB Speicher ausgestattete Find X5 Pro als neues Premiummodell von Oppo mit einem Kaufpreis von rund 1.300 Euro auf einem ähnlichen Niveau wie Apple.

Schon aufgrund der Materialwahl dürfen Käufer des Oppo Find X5 Pro auch auf neidische Blicke von iPhone-Besitzern spekulieren. Die in Schwarz oder Weiß erhältliche Rückseite besteht aus laut Oppo knapp viereinhalb Stunden lang auf Hochglanz polierter Keramik, in die sich die Kameras mittels weicher Kurven integriert finden.

