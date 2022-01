Stolpersteine: Neue WDR-App gegen das Vergessen

An zahlreichen Orten innerhalb der Bundesrepublik erinnern sogenannte Stolpersteine an Opfer der NS-Diktatur und markieren Wohnhäuser von Menschen, die während des Nationalsozialismus ermordet, deportiert oder verhaftet wurden. Von den Stolpersteinen, die auf ein in den 1990er-Jahren initiiertes Projekt des Künstlers Gunter Demnig zurückgehen, gibt es bundesweit inzwischen mehr als 75.000 Stück.



Künstler Gunter Demnig | Bild: WDR/Claus Langer

Hinter den Steinen im Straßenland

Über 15.000 Stolpersteine wurden bislang in Nordrhein-Westfalen verlegt. Um diesen mehr Sichtbarkeit zuteil werden zu lassen, hat der Westdeutsche Rundfunk ein neues Online-Portal und eine neue iPhone-Applikation veröffentlicht, die die Geschichten hinter den quadratischen Messing-Gedenktafeln erzählen sollen.

Die neue App Stolpersteine NRW verortet die zahlreichen Gedenktafeln nicht nur in einer Karte, sondern versucht auch umfassende Hintergrundinformationen zu den Opfern zur Verfügung zu stellen und zu erklären, wo und wie diese zuletzt lebten, ehe Verfolgung und Repressionen einsetzten.

Das Projekt-Angebot richtet sich an Lehrende in Schulen, bietet sich aber auch allen interessierten Nutzern als kostenloser Download an, der dabei hilft die Stolpersteine und deren Geschichte zu Erkunden.

Audioinhalte, AR und Zeichnungen

Um dies nicht nur mit trockenen Tabellen zu tun bietet die Anwendung mehr als 200 gezeichnete Kurzgeschichten an, integriert Augmented-Reality-Inhalte, Audio-Geschichten und historischen Ton-, Bild- und Filmaufnahmen.

Wer sich einen Überblick auf den gebotenen Funktionsumfang verschaffen möchte, ohne dafür gleich eine neue Applikation aus dem App Store zu laden, der steuert die offizielle Portal-Seite stolpersteine.wdr.de an.

Zuletzt hatte das WDR 2019 das Projekt WDR AR 1933-1945 lanciert und hier Zeitzeugenberichte aus dem Zweiten Weltkrieg in einer iPhone-Applikation angeboten.