Spektakuläre Recherche: AirTag deckt Tarnbehörde auf

[…] Und tatsächlich, wenig später — pünktlich um 8:30 Uhr morgens — taucht der Brief beim Verfassungsschutz in Köln auf.

Nachvollziehen, wo Post landet. Das geht entweder mit sehr viel manueller Recherche. Oder man verschickt einfach ein kleines Gerät, das regelmäßig seine aktuelle Position übermittelt (ein sogenannter Airtag). Und schaut, wo dieser landet. Also eine “Reisezeitung” — Norwegen mögen die beim Verfassungsschutz bestimmt — mit passender Dicke zerschnippelt, Peilsender eingebaut und ab in den Briefkasten.

Der ominöse #BundesserviceTelekommunikation gehört nicht zum „Geschäftsbereich der Bundesregierung“. Man hat damit also GAR NIX zu tun, ok? Ob’s eine Tarnorganisation des Verfassungsschutzes ist, will man uns aber nicht verraten. Grund: weil man es nicht öffentlich verraten muss. pic.twitter.com/MupV788L7m

Den durch und durch lesenswerten Bericht hat Wittmann unter der Überschrift Wittmann „Bundesservice Telekommunikation — enttarnt: Dieser Geheimdienst steckt dahinter“ in ihrem Medium-Blog veröffentlicht und durch ihre Veröffentlichungen auch für mehrere Fragen in der Bundespressekonferenz gesorgt, die die anwesenden Vertreter des Bundesinnenministeriums deutlich aus dem Tritt gebracht haben.

Im Herbst machte sich Wittmann dann an der ID Wallet-Applikation der damaligen Bundesregierung zu schaffen und zeigte, dass die offizielle Anwendung zum Mitführen von digitalem Personalausweis und digitalem Führerschein angreifbar und alles andere als Sicher war. Nach einem miserablen Debüt verschwand die ID Wallet-Applikation daraufhin aus dem App Store und ist bis heute nicht in diesen zurückgekehrt.

