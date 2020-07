eero Mesh-WLAN mit HomeKit heute 25% günstiger

Das WLAN-System eero haben wir bei seiner Markteinführung vor acht Monaten ausführlich vorgestellt. Im Laufe der Zeit wurde der Funktionsumfang der Geräte maßgeblich erweitert, so sind die eero-Router seit Jahresbeginn auch mit Apple HomeKit kompatibel. Wer den Umstieg auf eero plant oder sein bestehendes Setup erweitert will, hat heute gute Karten. Amazon bietet die Geräte als Tagesangebot deutlich im Preis reduziert an. Das Einzelgerät ist knapp 25 Prozent günstiger für 79,93 Euro statt 106,25 Euro zu haben, im Dreierpack gibt es die eeros für 203,73 Euro.

eero setzt auf Plug-and-Play bzw. die schnelle und einfache Konfiguration per iPhone-App. Dank zeitgemäßer Mesh-Technologie lassen sich damit auch größere Flächen mit wenig Aufwand verlässlich mit WLAN versorgen.

Die HomeKit-Unterstützung bringt den Routern erweiterte Sicherheitsfunktionen, so lässt sich dann beispielsweise festlegen, das verbundene Smarthome-Geräte gar nicht oder nur in eingeschränktem Umfang auf das Internet zugreifen dürfen.

eero Mesh-Router – Funktionsübersicht:

Schneller eigenständiger Router – Der WLAN-Mesh-Router von eero stellt eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen Modem her und bietet eine schnelle, zuverlässige WLAN-Abdeckung von bis zu 140 m² für Ihr Zuhause.

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten, übergreifend kompatiblen Hardware von eero.

Funktioniert mit Ihrem Internetdienstanbieter – eero stellt eine Verbindung mit Ihrem Modem her und macht Ihre bestehende Internetverbindung an jedem Punkt Ihres Zuhauses verfügbar.

Einrichtung in wenigen Minuten – Die eero App führt Sie durch den Einrichtungsprozess und ermöglicht es Ihnen, Ihr Netzwerk von jedem Ort aus zu verwalten und zu steuern.

Entertainment-geeignetes WLAN – Holen Sie das Beste aus Ihrem WLAN heraus und streamen, spielen und arbeiten Sie überall in Ihrem Zuhause.

Wird mit der Zeit besser – Automatische Updates sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk sicher und geschützt ist.

TrueMesh-Technologie – eero steuert den Datenverkehr auf intelligente Weise, um Überlastung, Pufferung und Ausfälle zu vermeiden.