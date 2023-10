Statt Safari: Der Vivaldi-Browser erreicht das iPhone

So gehört die Synchronisation der Browser-Daten zwischen Mobilgeräten und Desktop definitiv zu den Hauptfunktionen der jetzt freigegebenen, 180 Megabyte großen Mobilanwendung. Wer Vivaldi bereits auf seinem Mac einsetzt, kann Leseleisten, Notizen, Browser-Tabs, Favoriten, gespeicherte Logins und seine Surfhistorie nun zwischen allen Endgeräten synchronisieren und diese so überall auf dem gleichen Stand halten.

Der Desktop-Browser Vivaldi bedient seit Jahren eine kleine Nische technisch interessierter Power-User und stellt zahlreiche Zusatzfunktionen zur Verfügung, die bei anderen Webbrowsern über die Installation von Plugins und Erweiterungen manuell nachgerüstet werden müssen. Jetzt steht Vivaldi auch in einer Version für das iPhone zum Download zur Verfügung. Eine App, die sich vor allem an Bestandsnutzer der Browser-Alternative richtet.

