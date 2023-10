ifixit nimmt das iPhone 15 unter die Lupe

Im Video von ifixit ist auch zu sehen, dass sich das iPhone 15 nur unwesentlich von der vorigen Generation iPhone 14 unterscheidet. Dies schlägt sich auch in der Gesamtbewertung des neuen iPhone-Modells nieder. In Sachen Reparaturfreundlichkeit kommt das Gerät nicht über vier von zehn möglichen Punkten hinaus. Ausschlaggebend hierfür ist die Tatsache, dass sich beide Geräte zwar deutlich einfacher als frühere iPhone-Modelle zerlegen lassen, Apple jedoch softwareseitig beispielsweise die Verwendung von gebrauchten Teilen unterbindet. Aus den gleichen Gründen wurde das iPhone 14 kürzlich erst von zuvor sieben auf nun nur noch vier von zehn Punkten zurückgestuft .

