Statt Kassenzettel: REWE-Kunden können eBon per App nutzen

Acht Wochen nachdem sich der Lebensmittel-Händler REWE von seinen gedruckten Verkaufsprospekten verabschiedet hat, geht es nun den klassischen Kassenzetteln in den Filialen an den Kragen.

REWE-Kunden, die bereits die iPhone-Applikation des Unternehmens einsetzen, können sich in dieser jetzt für die freiwillige Nutzung des digitalen Kassenzettels anmelden – REWE spricht hier vom so genannten „eBon“ – und bekommen ihre Einkaufsbelege so zukünftig direkt auf das iPhone.

Thermopapier lässt sich nicht recyceln

REWE begründet die Einführung des eBons vor allem mit den Umweltaspekten des oft unnötigen Ausdrucks, da dieser von vielen Einkaufenden direkt in den Mülleimer geworfen wird.

Pressesprecher Thomas Bonrath rechnet vor: Selbst wenn der neue eBon nur von jedem zehnten Kunden genutzt wird, könne der Konzern bereits 47.000 Kilometer Bonpapier einsparen. Da das an der Kasse eingesetzte Thermopapier ohnehin nicht zu Altpapier recycelt werden kann, wird so direkt das Müllaufkommen reduziert. REWE verweist hier auf die seit 2020 geltende Belegausgabepflicht, die den Einsatz von Thermopapier erhöht habe.

eBon in App und per E-Mail

Haben sich Anwender in der App für die Nutzung des eBon registriert, erfasst das Kassensystem die Präferenz beim Scannen des Kunden-QR-Codes automatisch. Anschließend wird der eBon dann in der App gesichert und erreich Kunden zusätzliche per E-Mail.

Was den Einsatz des eBon und die dafür notwendige Registrierung angeht, so hat REWE im hauseigenen Info-Portal jetzt einen gesonderten FAQ-Bereich geschaffen, der Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema liefert.

Hier wird auch erklärt wie sich der eBon wieder deaktivierten lässt und in welchen Situationen weiterhin ein Bon an der Kasse ausgedruckt werden muss. Dies ist etwa der Fall für Produkte die direkt an der Kasse abgewogen werden, hier führt auch weiterhin kein Weg am „Mini-Bon für Wiegeware“ vorbei.