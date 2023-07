App statt Prospekt: REWE und die Deutsche Post denken um

Bei der Deutschen Post wird man die Einkaufaktuell noch bis April 2024 in den Briefkasten werfen, sich dann jedoch gänzlich von dem seit 20 Jahren am Markt präsenten Prospektwerbe-Mix verabschieden.

Die wöchentlich knapp 300 Angebote sollen interessierte Kunden zukünftig in der offiziellen iPhone-Applikation des Unternehmens ausfindig machen können. Zudem will REWE verstärkt auf TV-Werbung, Newsletter und die eigene Homepage setzen um Kunden über die laufenden Angebote zu informieren. Geplant ist, die eingesparten Druckkosten zu reinvestieren, das Werbebudget selbst aber nicht zu verkleinern.

