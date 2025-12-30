iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 095 Artikel

Laufende Auswertungen statt Jahresrückblick

Statiks-App für Spotify: Wie „Spotify Wrapped“ für das ganze Jahr
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

Zum Jahreswechsel veröffentlicht Spotify traditionell seine personalisierte Wrapped-Auswertung. Die Rückschau fasst Hörgewohnheiten der vergangenen Monate zusammen und zeigt Ranglisten zu Künstlern, Songs und Genres. Wer seine Statistiken nicht nur einmal im Jahr sehen möchte, kann auf alternative Anwendungen zurückgreifen.

Statiks Hoch Runter

Eine davon ist die kostenlose iPhone-App Statiks, die bereits im Sommer auf ifun.de vorgestellt und seitdem deutlich weiterentwickelt wurde.

Statiks greift über die offizielle Programmierschnittstelle von Spotify auf das Nutzerkonto zu und bereitet die vorhandenen Daten fortlaufend auf. Statt einer jährlichen Zusammenfassung stehen tagesaktuelle Ranglisten im Mittelpunkt. Nutzer können verfolgen, wie sich ihre persönlichen Top 50 bei Songs und Künstlern verändern und welche Titel neu an Bedeutung gewinnen.

Laufende Auswertungen statt Jahresrückblick

Im Zentrum der App stehen fortlaufende Statistiken. Neben den täglich aktualisierten Charts lassen sich Auswertungen für den vergangenen Monat, die letzten sechs Monate sowie eine Gesamtübersicht über die gesamte Nutzungsdauer abrufen. Ergänzend zeigt Statiks kürzlich gespielte Titel, aufstrebende Favoriten und wöchentliche Verschiebungen in den Rankings an.

Statiks Spotify App 1

Alle Listen lassen sich mit wenigen Schritten in Spotify-Wiedergabelisten umwandeln. So können Nutzer ihre aktuellen Favoriten oder langfristigen Hörgewohnheiten direkt als Playlist sichern und weiter nutzen. Auch das Teilen der Ergebnisse ist vorgesehen. Statiks erstellt auf Wunsch grafische Übersichten, die sich über soziale Netzwerke weitergeben lassen.

Updates bringen neues Design und mehr Stabilität

Seit der letzten Berücksichtigung auf ifun.de im Sommer hat der Entwickler mehrere Aktualisierungen veröffentlicht. Die App erhielt eine visuelle Überarbeitung und orientiert sich nun stärker am Liquid-Glass-Stil von iOS 26, zusätzlich wurde das App-Icon angepasst.

Statiks Spotify App 2

Technisch standen vor allem Fehlerkorrekturen im Fokus. Probleme bei der Anmeldung am Spotify-Konto, bei der Erstellung von Playlists sowie beim Teilen von Inhalten wurden behoben. Auch Abstürze beim Öffnen von Detailansichten einzelner Titel oder Künstler gehören laut Changelog der Vergangenheit an. Statiks bleibt weiterhin werbefrei und kostenlos nutzbar.

Laden im App Store
Statiks: Spotify Statistiken
Statiks: Spotify Statistiken
Entwickler: Anton Sarg
Preis: Kostenlos
Laden

30. Dez. 2025 um 14:51 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Leider sind die Daten die Spotify liefert wenig realistisch. Bei mir ist ein Interpret im Bereich „Aller Zeiten“ einen Platz vor gerutscht, der im Bereich „Letzten 6 M.“ nicht mal in den Top 50 ist ..

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43095 Artikel in den vergangenen 6695 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven