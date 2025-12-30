Fintunes: Offener Musikplayer für die eigene Jellyfin-Bibliothek

Die iPhone-App Fintunes richtet sich an Nutzer, die ihre eigene Musikbibliothek über einen selbst betriebenen Server hören möchten. Grundlage ist die Medienserver-Software Jellyfin, die Musikdateien zentral verwaltet und im lokalen Netzwerk oder über das Internet bereitstellt. Fintunes dient dabei als mobiler Player für iOS und greift direkt auf diese Bibliothek zu.

Nach der Einrichtung lassen sich Titel, Alben und Playlists durchsuchen und abspielen. Die App überträgt die Audiodaten in Originalqualität, sofern dies die Verbindung erlaubt. Neben der Wiedergabe auf dem Smartphone unterstützt Fintunes auch das Streaming auf Lautsprecher oder Fernsehgeräte. Dafür stehen AirPlay und Chromecast als optionen zur Verfügung, sodass vorhandene Abspielgeräte im Heimnetz genutzt werden können.

Eigener Jellyfin-Server wird benötigt

Für die Nutzung ist ein vorhandener Jellyfin-Server erforderlich. In den Einstellungen der App wird zunächst die Serveradresse hinterlegt. Anschließend erfolgt die Anmeldung über eine integrierte Browseransicht, in der die Zugangsdaten eingegeben werden. Nach erfolgreicher Anmeldung speichert die App diese Informationen, sodass ein erneutes Einloggen im Alltag nicht notwendig ist.

Die technische Trennung ist dabei klar. Jellyfin übernimmt Speicherung und Verwaltung der Audiodateien, während Fintunes ausschließlich als Client fungiert. Dadurch verbleiben die Musikdateien auf dem eigenen Server. Eine zentrale Benutzerregistrierung bei einem externen Dienst ist nicht erforderlich.

Quelloffen und kostenfrei

Neben dem Streaming bietet Fintunes eine Offline-Funktion. Einzelne Titel oder Alben können lokal gespeichert und ohne aktive Internetverbindung abgespielt werden. Die Oberfläche passt sich automatisch an die Systemeinstellungen an und wechselt zwischen hellem und dunklem Modus.

Die App ist im App Store verfügbar. Der Quellcode ist öffentlich zugänglich, wodurch interessierte Nutzer Einblick in die Entwicklung erhalten oder selbst Anpassungen vornehmen können.