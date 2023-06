ALDI TALK Jahrespakete mit mehr Datenvolumen

Neben den neuen Jahrespaketen hat ALDI TALK auch zusätzliches Datenvolumen in seinen Kombi-Paketen angekündigt. Hier erhalten Nutzer vom morgigen 7. Juni an im Kombi-Paket S 4 GB Daten für 7,99 Euro, im Kombi-Paket M 8 GB Daten für 12,99 Euro und im Kombi-Paket L 16 GB Daten zum Preis von 17,99 Euro.

Mit dem Jahrespaket XS von ALDI TALK bekommt man von morgen an zum Preis von 59,99 Euro 15 GB Datenvolumen statt der 12 GB im vergangenen Jahr. Das ALDI TALK Jahrespaket S kommt in diesem Jahr mit 60 GB statt zuvor 50 GB für 99,99 Euro und im größten Paket L erhält man anstelle von 100 GB nun 120 GB zum Preis von 149 Euro.

ALDI TALK bietet auch diesen Sommer wieder seine Jahrespakete an. Der Verkaufsstart erfolgt morgen bundesweit in den Filialen des Discounters, darüber hinaus lassen sich die Aktionstarife dann auch wieder über die ALDI TALK App buchen.

