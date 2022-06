Sprachsteuerung „Sonos Voice Control“ in Deutschland verfügbar

Wenn ihr die Möglichkeiten von Sonos Voice Control erkunden wollt, könnt ihr den Dienst über die Einstellungen der Sonos-App aktivieren. Ihr findet die Option zum Hinzufügen von Sprachassistenten im Einstellungsbereich „Dienste & Sprache“. Das Ganze ist selbsterklärend und ihr bekommt im Verlauf der Einrichtung auch gleich ein paar Beispiele für verwendbare Sprachbefehle mit an die Hand. Vergesst nicht, im Anschluss an die erste Einrichtungsrunde nochmal in die Einstellungen von Sonos Voice Control zu gehen, um dort dann einen Standard-Musikdienst auszuwählen.

Nachdem wir bereits im April weitreichende Details zu Sonos Voice Control vorliegen hatten, wurde die Sprachsteuerung für die Mulitroom-Lautsprecher von Sonos vergangenen Monat offiziell angekündigt . Deutschland blieb diesbezüglich allerdings außen vor, Sonos nannte im Zusammenhang mit dem Starttermin 1. Juni zunächst ausschließlich die USA und sprach von einer Bereitstellung in Frankreich zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.

