Sonos Voice Control: Eigene Sprachsteuerung als Alternative zu Alexa und Google

Was später mal mithilfe von Befehlen wie „Hey Sonos, spiel Musik von Moby“ oder „Hey Sonos, was läuft gerade?“ möglich sein wird, lässt sich im aktuellen Beta-Stadium allerdings nur in englischer Sprache mit Sätzen wie „Hey Sonos, pause Kitchen“ oder „Hey Sonos, set Volume to 20“ bedienen. Wann wir hier eine offizielle Ankündigung hören oder gar die Freischaltung sehen, ist noch völlig offen.

Die Aktivierung der Sprachsteuerung erfolgt mit dem Präfix „Hey Sonos“, ergänzend stehen dann diverse Kommandos rund um die Wiedergabesteuerung auf Sonos-Systemen zur Verfügung. Dabei geht es nicht nur um die Auswahl bestimmter Alben, Künstler oder Genres, sondern man kann auch die Lautstärke der Wiedergabe steuern oder die Raumgruppierungen verändern, in dem man beispielsweise einzelne Räume hinzufügt oder schlicht die Wiedergabe für alle Räume aktiviert. Bei mit Akku ausgestatteten Sonos-Lautsprechern kann man auch den Ladezustand per Sprachbefehl abfragen.

Gerüchte um die Bereitstellung eines von Amazon Alexa und Google Assistant unabhängigen Sonos-Sprachassistenten gibt es bereits seit langer Zeit. Im vergangenen Jahr wurde es mit Blick auf „Sonos Voice Control" etwas konkreter und die Funktion tauchte in Systemdateien auf und wurde im Rahmen von durch den Hersteller durchgeführten Umfragen erwähnt. Jetzt scheint es mit Blick auf eine baldige Bereitstellung der Funktion konkret zu werden, die Sprachsteuerung Sonos Voice Control steht nun auch für Teilnehmer am Beta-Programm des Herstellers zum Test bereit.

