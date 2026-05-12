Spotify feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Mit dem Feature „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“ bietet der Musikdienst seinen Nutzern die Möglichkeit, auf ihre persönliche Spotify-Geschichte zurückzublicken.

Zu den abrufbaren Informationen gehören unter anderem der Tag der ersten Anmeldung bei Spotify, der erste über den Musikdienst abgespielte Titel sowie die Gesamtzahl unterschiedlicher Songs, die seitdem gehört wurden. Darüber hinaus zeigt Spotify an, welcher Künstler über die gesamte Nutzungsdauer hinweg am häufigsten gehört wurde.

Das Ganze ist mit den Jahresrückblicken vergleichbar, mit denen Spotify regelmäßig individuelle Hörstatistiken erstellt. Nur eben über die gesamte Zeit, seitdem man sein Benutzerkonto bei Spotify erstellt hat hinweg.

Wiedergabeliste mit den meistgehörten Songs

Während der animierte Rückblick nett anzusehen ist, aber auch schnell wieder vergessen wird, ist die in diesem Zusammenhang erhältliche Wiedergabeliste mit den persönlichen Lieblingstiteln definitiv ein Mehrwert. Die Liste mit dem Titel „Deine All-Time-Top-Songs“ kann man in seiner persönlichen Spotify-Bibliothek speichern und hat so dauerhaft Zugriff darauf.

Ergänzend dazu bietet Spotify eine Auswahl von Wiedergabelisten an, die von den Spotify-Musikredakteuren erstellt wurden und verschiedene musikalische Entwicklungen und populäre Strömungen der vergangenen zwei Jahrzehnte aufgreifen sollen.

In über 140 Ländern

Spotify ist mittlerweile in mehr als 140 Ländern und 16 Sprachen verfügbar. Der am 23. April 2006 gegründete Musikdienst ist seit März 2012 auch in Deutschland verfügbar und dürfte weiterhin mit Abstand der führende Anbieter für Musikstreaming sein.

Zuletzt hat Spotify sein Angebot um verschiedene Kategorien und Funktionen erweitert. So lassen sich etwa die im Rahmen des Angebots verfügbaren Hörbücher auch mit gedruckten Ausgaben verknüpfen und man kann sich Wiedergabelisten per KI erstellen lassen.