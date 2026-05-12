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Eine Liste für alle Geschäfte

„Meinkaufen“: App will Einkaufslisten einfacher verwalten
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Der ifun-Leser Markus Sterk war mit den bislang verfügbaren Einkaufslisten-Apps unzufrieden. Also hat er die Ärmel hochgekrempelt und mit Unterstützung des KI-Werkzeugs Claude die iPhone-App Meinkaufen erstellt. Die Anwendung unterscheidet sich von klassischen Einkaufslisten-Apps dadurch, dass Nutzer nicht für jeden Einkauf oder Supermarkt neue Listen anlegen müssen, sondern eine einzige dauerhafte Liste verwalten.

Einmal eingetragene Produkte können dauerhaft gespeichert bleiben und lassen sich bei Bedarf per Fingertipp erneut auf die Einkaufsliste setzen. So müssen regelmäßig benötigte Artikel nicht immer wieder neu eingegeben werden.

Meinkaufen 1

Regelmäßige Produkte bleiben gespeichert

Damit die Liste nicht unnötig anwächst, wird dabei zwischen verschiedenen Arten von Einträgen unterschieden. Standardartikel verbleiben dauerhaft in der Liste. Einmalige Einkäufe wie Kleidung oder Bücher können dagegen automatisch entfernt werden, sobald sie erledigt sind. Zusätzlich gibt es eine Checklisten-Funktion, mit der sich vor dem Einkauf regelmäßig benötigte Produkte wie Brot, Milch oder Toilettenpapier überprüfen lassen.

Die App erlaubt es auch, einzelne Artikel mehreren Geschäften zuzuordnen. So lassen sich Produkte gleichzeitig mehreren Geschäften wie Rewe, Edeka oder einem Biomarkt zuordnen. Beim Einkauf erscheinen die Einträge dann automatisch in den jeweiligen Ansichten der einzelnen Geschäfte. Wird ein Artikel als gekauft markiert, verschwindet er aus allen zugehörigen Listen.

Meinkaufen App

iCloud-Synchronisierung optional

Die App richtet sich insbesondere an Familien, Paare und Wohngemeinschaften. Die Liste kann über iCloud mit anderen Personen geteilt werden. Zusätzlich können Fotos, Notizen und flexible Mengenangaben zu einzelnen Produkten gespeichert werden. Auch die Reihenfolge von Geschäften und Kategorien lässt sich individuell anpassen, damit die Darstellung dem üblichen Weg durch den Supermarkt folgt.

„Meinkaufen“ ist komplett kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Laut Entwickler seien zudem keine Tracking-Funktionen integriert. Abgesehen von der iCloud-Synchronisierung lässt sich die App auch ohne Internetverbindung vollständig nutzen.

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Meinkaufen
Meinkaufen
Entwickler: Markus Sterk
Preis: Kostenlos
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12. Mai 2026 um 17:52 Uhr von chris Fehler gefunden?


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