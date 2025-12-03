IKEAs neues Matter-Sortiment: Erste Filialen haben bereits Geräte

Obwohl IKEA den offiziellen Verkaufsstart seiner neuen Matter-Serie erst für Anfang 2026 angekündigt hat, tauchen einzelne Produkte bereits in deutschen Einrichtungshäusern auf.

Mehrere Anwender berichten, dass erste Leuchtmittel, Sensoren und Fernbedienungen lokal vorrätig sind, etwa bei IKEA Wallau in Frankfurt. Online sind die neuen Geräte dagegen weiterhin nicht gelistet, was den Eindruck eines stillen Vorabrollouts verstärkt.

Erste Preisangaben aus dem Handel

Die Sichtungen geben zudem erstmals konkrete Preise, die im angekündigten Einstiegssegment liegen. Eine der neuen LED-Lampen wurde für 12,99 Euro angeboten und soll eine besonders hohe Lichtleistung bieten.

Das neue IKEA-Sortiment: In Frankfurt bereits zum Kauf erhältlich

Die BILRESA-Fernbedienung mit zwei Tasten lag bei 4,99 Euro, die Variante mit Scrollrad wurde für 7,99 Euro gesichtet. Ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor war für 9,99 Euro erhältlich. Damit bestätigt sich, dass IKEA sein Smart-Home-Sortiment weiterhin über vergleichsweise niedrige Einstiegspreise positioniert.

Offene Fragen zur Kompatibilität

Spannend bleibt die Frage, wie weit die neue BILRESA-Fernbedienung mit Scrollrad in Matter-Umgebungen genutzt werden kann. Anwender hoffen, dass das Drehrad nicht nur IKEA-Leuchtmittel steuert, sondern auch Geräte anderer Hersteller.

Erste Tests stehen noch aus, da die Produkte zwar lokal verfügbar sind, jedoch ohne begleitende Online-Dokumentation oder Matter-Zertifizierungsangaben. IKEA verfolgt mit Thread und Matter prinzipiell einen herstellerübergreifenden Ansatz, sodass die Erwartungen entsprechend hoch sind.

IKEA bereitet sich damit sichtbar auf einen größeren Schritt im Smart-Home-Segment vor. Zum offiziellen Start der neuen Serie sollen insgesamt 21 Geräte erscheinen, die verschiedene Bereiche des vernetzten Wohnens abdecken. Das Sortiment reicht von Beleuchtung und Sensorik bis hin zu neuen Steueroptionen und soll langfristig eine breitere Grundlage für Matter-fähige Haushaltsprodukte schaffen.