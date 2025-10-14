Taktik-Shooter „Sniper Elite 4“ lässt sich auf der Vision Pro spielen

Der Taktik-Shooter Sniper Elite 4 ist jetzt auch für die Apple Vision Pro optimiert. Die Entwickler reichen die Erweiterung mit einem aktuellen Update für ihre Ende vergangenen Jahres erschienenen App nach.

Das Spiel lässt sich über das Apple-Headset auf einer frei skalierbaren virtuellen Leinwand darstellen. Die Unterstützung der räumlichen Audiowiedergabe von VisionOS soll es den Entwicklern zufolge ermöglichen, ein besonders eindrucksvolles Spielerlebnis zu gestalten. Um eine präzise Steuerung zu ermöglichen, wird allerdings ein kompatibler Bluetooth-Controller empfohlen.

Auch für leistungsfähige Macs und Mobilgeräte verfügbar

Neben der Vision Pro war der Titel bisher schon mit iPhone-Modellen mit Apples A17-Pro-Chip, iPads mit einem Prozessor der M-Serie oder A17 Pro sowie mit Macs mit einem M1-Chip oder neuer kompatibel. Die App wird als Universalversion angeboten und kann somit auf allen Apple-Geräten eines Nutzers gespielt werden. Auch die Fortschritte im Spiel werden synchronisiert, sodass der Spielstand automatisch auf allen unterstützten Apple-Geräten einheitlich bleibt.

Bereits die Mobilversion des Spiels konnte von ihrer grafischen Umsetzung her beeindrucken. Wer die Möglichkeit hat, dem Spiel einen Testlauf auf der Vision Pro zu gönnen, sollte diese Gelegenheit unbedingt nutzen.

Sniper Elite 4 führt den Spieler nach Italien, wo der Protagonist Karl Fairburne im Zweiten Weltkrieg hinter feindlichen Linien agiert. Das Spiel wurde ursprünglich 2017 für Windows, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Der Nachfolger Sniper Elite 5 ist inzwischen ebenfalls seit zwei Jahren erhältlich, und mit Resistance steht bereits ein weiterer Serienteil in Aussicht.

Komplettpaket als Einmalkauf

Die komplette Edition mit allen Inhalten ist zum Preis von 29,99 Euro als In-App-Kauf erhältlich. Ohne die DLCs kostet die reine Hauptkampagne 22,99 Euro. Die Erweiterungen „Todessturm“ und „Zielperson: Der Diktator“ lassen sich einzeln zum Preis von 9,99 Euro beziehungsweise 99 Cent laden.