Spotify bietet verlustfreies Audio für Premium-Nutzer an

Spotify hat damit begonnen, sein Portfolio für zahlende Nutzer in verlustfreier Audioqualität bereitzustellen. Das Angebot startet in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland, und wird dem Musikdienst zufolge schrittweise ausgebaut. Abonnenten der Premium-Version erhalten eine Benachrichtigung innerhalb der Spotify-App, sobald die Funktion für sie verfügbar ist.

Mit der neuen Option zieht Spotify mit anderen Anbietern gleich. Musikdienste wie Deezer, Apple Music und Amazon Music bieten die Wiedergabe in HiFi-Qualität längst an. Fortan ist es nun auch bei Spotify möglich, Musik in bis zu 24 Bit bei 44,1 Kilohertz im FLAC-Format zu hören.

Die Einstellung für Lossless muss auf jedem Gerät einzeln aktiviert werden. In der Spotify-App findet sich die Option im Bereich „Einstellungen & Datenschutz“ unter „Medienqualität“. Nutzer können für WLAN, mobile Daten und Downloads jeweils getrennt auswählen, ob sie die verlustfreie Wiedergabe einschalten möchten.

Unterstützung für Sonos und Amazon-Geräte soll folgen

Spotify weist darauf hin, dass die Möglichkeit, die Titel in höherer Detailtreue abzuspielen, aufgrund der Dateigröße beim Start eines Titels zu kurzen Ladezeiten vor dem Beginn der Wiedergabe führen kann. Über Bluetooth-Verbindungen ist die Übertragung in verlustfreier Qualität aufgrund der niedrigeren Bandbreite bislang nicht möglich. Für eine möglichst stabile Wiedergabe wird deshalb die Nutzung kabelgebundener Kopfhörer oder Spotify-Connect-kompatibler Lautsprecher empfohlen. Unterstützt werden Geräte von Herstellern wie Sony, Bose, Samsung oder Sennheiser. Ab dem kommenden Monat sollen auch Sonos- und Amazon-Geräte folgen.

Spotify Premium wird stetig ausgebaut

Der weltweite Start erfolgt wie eingangs schon erwähnt schrittweise und soll bis Oktober mehr als 50 Märkte umfassen. Erste Länder mit Zugang sind neben Deutschland, die USA, Großbritannien, Japan und Australien.

Spotify ordnet die neue Option in die Weiterentwicklung seines Premium-Angebots ein. Das Unternehmen betont, dass die Lossless-Wiedergabe neben anderen Funktionen wie personalisierten Playlists oder KI-gestützten Empfehlungen Teil einer umfassenderen Ausbaustrategie ist.