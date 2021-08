Spotify testet werbefinanziertes 99-Cent-Abo mit weniger Einschränkungen

Apropos Qualität: Spotify-Nutzer warten weiterhin darauf, dass sich der Musikdienst konkreter zu seinen Plänen um die Bereitstellung einer Lossless-Option äußert. Das Unternehmen hat bereits im Frühjahr angekündigt, dass man mit Spotify HiFi noch in diesem Jahr die Möglichkeit zum Abruf von verlustfrei komprimierten Audiodateien bieten werde. Deezer und Tidal haben dergleichen längst im Programm, Apple und Amazon sogar ohne Aufpreis als Bonus im Zusammenspiel mit den hauseigenen Standard-Musik-Abos. Nur der in letzter Zeit vermehrt schwächelnde Branchenführer lässt hier auf sich warten.

Vorabinformationen zu „Spotify Plus“ liegen dem Onlinemagazin The Verge vor. Dem zufolge wird das neue Angebot derzeit mit einer begrenzten Zahl von Nutzern getestet. Diese erhalten zum Monatspreis von 0,99 Dollar zwar weiterhin eine mit Werbung durchsetzte Version des Musikdienstes, können aber in der Gratisversion nicht vorhandene Freiheiten nutzen und beispielsweise laufende Titel in beliebiger Zahl überspringen oder gezielt Songs für die Wiedergabe auswählen.

