„Creative Cloud“ auf dem iPhone in Version 6.0 verfügbar

Die „Creative Cloud“-App richtet sich an aktive Benutzer und Abonnenten der Softwareangebote von Adobe. Die Anwendung soll dabei unterstützen , seine in der Adobe-Cloud gespeicherten Dateien auch unterwegs zu verwalten und dient gleichzeitig als Font-Manager und multimediales Handbuch mit Tutorial-Angeboten zu den einzelnen Adobe-Apps.

Insert

You are going to send email to