Spotify-Spielerei: „Festival“ mit den persönlichen Highlights

Bereits gestern haben wir darüber berichtet , dass Apple Music und Deezer bereits mit ihren musikalischen Rückblicken auf das vergangene Jahr am Start sind. Bei Apple Music lässt sich in animierter Form und als Wiedergabeliste die Auswertung Replay 2022 abrufen. Deezer fasst für seine Nutzer im Rahmen von „My Deezer Year“ deren Hörgewohnheiten und Highlights über das vergangene Jahr hinweg zusammen.

Anschließend hat Instafest Zugriff auf eure Hörgewohnheiten und kann diese dazu verwenden, euer individuelles „Festival“ zu planen. Dabei könnt ihr nicht nur zwischen verschiedenen Design-Stilen wählen, sondern auch festlegen, aus welchem Zeitraum die Zusammenstellung stammt. Optional zeigt ein sogenannter „Basic Score“ an, wie ausgefallen euer Musikgeschmack ist. Mit einem Wert von 100 liegt man hier voll im Mainstream, niedrigere Werte zeigen an, dass man auch vor ausgefalleneren Künstlern nicht zurückschreckt.

