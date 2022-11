WhatsApp-Einkaufslisten: „Schreib an dich selbst“ startet

WhatsApp drückt in Sachen Funktionserweiterungen weiter auf die Tube und startet jetzt mit der Bereitstellung einer „Schreib an dich selbst“-Funktion. Vergleichbares kennen wir ja bereits von anderen Messenger-Apps, so bietet beispielsweise Signal mit „Notiz an mich“ die Möglichkeit, Nachrichten auf einfache Weise an sich selbst zu versenden.

WhatsApp bietet die Möglichkeit hierzu fortan, indem man beim Erstellen eines neuen Chats seinen eigenen Kontakt an prominenter Position angezeigt bekommt. Dieser erscheint hier noch über der alphabetischen Liste aller Kontakte direkt unter den Tasten zum Hinzufügen einer neuen Gruppe oder eines neuen Kontakts und unter den zuletzt häufig kontaktieren Personen.

Tippt man den eigenen Namen an, so erscheint ein klassisches Chat-Fenster, das WhatsApp zufolge wie alle anderen Gespräche über die Messenger-App Ende-zu-Ende-verschlüsselt ist und die Möglichkeit bietet, beispielsweise persönliche Erinnerungen oder auch Einkaufslisten auf diese Art und Weise zu pflegen.

WhatsApp hat dem Magazin TechCrunch gegenüber bestätigt, dass die Funktion jetzt schrittweise für alle Nutzer freigegeben wird. Wer die neue Funktion verwendet, will vielleicht auch von der Möglichkeit Gebrauch machen, mithilfe der Funktion „Chats fixieren“ einzelne Gespräche zuoberst in der Chat-Liste zu halten und somit stets schnell auf die darin gespeicherten Inhalte zugreifen zu können.

Beta-Funktion wird für alle bereitgestellt

Beta-Tester von WhatsApp haben zum Teil schon seit mehreren Wochen Zugriff auf die neue „Schreib an die selbst“-Funktion. Der Anbieter hat bezüglich der Freigabe für alle Nutzer keinen konkreten Zeitrahmen genannt und es ist wie in solchen Fällen üblich davon auszugehen, dass es bis durchaus ein paar Wochen dauern kann, bis die neue Option tatsächlich für alle WhatsApp-Nutzer bereitgestellt wird. Ganz ehrlich: Unsere Einkaufslisten konnten wir bislang aber auch mit Apps wie Apples Erinnerungen oder Amazon Alexa ganz gut verwalten.