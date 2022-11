Deutschlandticket für 49 Euro soll bis April kommen

Nachvollziehbare Kritik gibt es in diesem Zusammenhang allerdings aus den ländlichen Gegenden. Hier ist ein Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr aufgrund fehlender Verbindungen in vielen Fällen schlicht nicht möglich.

Generell ist geplant, dass sich mit dem 49-Euro-Ticket die Nahverkehrsangebote mit Bussen und Bahnen im gesamten Bundesgebiet nutzen lassen. Die Fahrkarte soll in Form eines Monatsabos ausgegeben werden, dass sich flexibel von Monat zu Monat kündigen lässt. Die Regierungen von Bund und Ländern drücken in diesem Zusammenhang ihre Hoffnung aus, dass damit verstärkt öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden, auch um den selbst formulierten Klimaschutzzielen näher zu kommen.

Insert

You are going to send email to