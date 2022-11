Apple Music und Deezer veröffentlichen ihre Jahresrückblicke

Nett ist damit verbunden auf alle Fälle die auch in diesem Jahr auf Basis der persönlichen Nutzungsdaten erstellte Wiedergabeliste. Abonnenten von Apples Musikdienst können diese unter dem Titel Replay 2022 jetzt in Apple Music abrufen. Apple stellt diese Wiedergabeliste dann gemeinsam mit den Replay-Listen aus den vergangenen Jahren dann auch ganz unten im Bereich „Jetzt hören“ zum permanenten Abruf bereit.

Auch wenn von der Aufmachung unterschiedlich, unterscheidet sich der Jahresrückblick von Apple Music nicht wesentlich von den vergleichbaren Statistiken anderer Anbieter. Ihr bekommt in Video- oder Listenform beispielsweise aufgelistet, wie viele Minuten ihr in diesem Jahr insgesamt mit Apple Music verbracht habt und welchen Song, welches Album, welchen Künstler oder welche Genres ihr während dieser Zeit am häufigsten gehört habt.

