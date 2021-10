Deezer integriert Playlist-Umzugsdienst TuneMyMusic

Die Mitnahme von Wiedergabelisten von einem Musikdienst zum anderen zählt zu den meistgewünschten Funktionen von Streaming-Nutzern. Als wesentlicher damit verbundener Vorteil ist auch die kürzere „Einlernzeit“ bei einem Neustart zu nennen. So merkt auch Deezer diesbezüglich an, dass im Anschluss an die Übertragung vorhandener Wiedergabelisten direkt der persönliche Soundtrack „Flow“ erstellt werden kann. Normalerweise setzt der auf den persönlichen Vorlieben basierende Dauersender voraus, dass man mindestens 16 Titel als Grundlage für die automatische Musikauswahl favorisiert hat. Dies lässt sich durch die Übernahme der eigenen Favoriten von anderen Anbietern deutlich beschleunigen.

Der Service steht unter der Adresse features.deezer.com/de/transfer-playlist für alle Deezer-Nutzer zur Verfügung. Alternativ ist die Funktion auch über die Einstellungen der Deezer-App zu erreichen. Von dort aus werdet ihr Schritt für Schritt geführt: zunächst müsst ihr euch bei dem als Quelle fungierenden Dienst verbinden und als nächstes könnt ihr dann selektieren, ob ihr alle oder nur ausgewählte Wiedergabelisten zu Deezer mitnehmen wollt. Die Übertragung selbst geht dann automatisch und erfreulich flott vonstatten, sollten einzelne Titel nicht verfügbar sein, so könnt ihr euch diese in Listenform ausgeben lassen. Im Anschluss finden sich die übertragenen Wiedergabelisten dann im entsprechenden Bereich der Deezer-App.

Deezer will euch den Wechsel von anderen Musikdiensten erleichtern und integriert mit TuneMyMusic jetzt einen „Umzugsservice“ für Wiedergabelisten. Wir haben schon in der Vergangenheit über TuneMyMusic berichtet, die sonst kostenpflichtige Anwendung erlaubt die Mitnahme von Wiedergabelisten von einem Musikdienst zum anderen.

