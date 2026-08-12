Spotify Preiserhöhung 2026: Neue Preisrunde in Europa läuft an

Spotify setzt in Europa erneut die Preisschraube an. In den Niederlanden, Belgien und Luxemburg werden mehrere Premium-Tarife teurer. Die neue Runde fällt aus deutscher Sicht auf ein auffälliges Datum: Fast genau ein Jahr ist vergangen, seit Spotify hierzulande sämtliche Premium-Abos verteuert hat.

Das Familien-Abo steigt von 22 auf 24 Euro monatlich

In den Niederlanden kostet das Einzelabo künftig 14 statt 13 Euro im Monat. Der Duo-Tarif steigt von 18 auf 20 Euro, für das Familienabo werden künftig 24 statt 22 Euro fällig. Damit verteuern sich die Angebote je nach Tarif um rund acht bis zehn Prozent. Auch in Belgien steigen die Preise, dort prozentual sogar stärker. Neben den drei europäischen Ländern nimmt Spotify auch in Argentinien Anpassungen vor.

Neue Preise gelten für Neukunden sofort

Spotify hat betroffene Bestandskunden bereits per E-Mail über die Änderungen informiert. Wer einen neuen Vertrag abschließt, zahlt die höheren Preise unmittelbar. Bei bestehenden Abonnenten greift die Anpassung mit dem kommenden Abrechnungszeitraum.

Als Begründung führt Spotify an, mit den höheren Einnahmen das Nutzungserlebnis weiterentwickeln und Künstler unterstützen zu wollen. Neue Funktionen oder zusätzliche Leistungen, die unmittelbar mit der aktuellen Preisrunde verbunden wären, werden hingegen nicht genannt.

Die aktuellen deutschen und neuen niederländischen Preise im Vergleich

Für deutsche Kunden ändert sich zunächst nichts. Hierzulande kostet Premium Individual seit der Preiserhöhung vom August 2025 monatlich 12,99 Euro. Duo liegt bei 17,99 Euro, Family bei 21,99 Euro und der Studententarif bei 6,99 Euro.

Deutschland wäre nach einem Jahr wieder an der Reihe

Dass eine weitere Anpassung auch hierzulande folgen könnte, ist bislang nicht bestätigt aber wahrscheinlich. Spotify hatte allerdings bereits Anfang 2026 eine weitere Preisrunde in den USA, Estland und Lettland gestartet.

Mit den jetzt gemeldeten Erhöhungen rückt die neue Preisrunde näher. Der zeitliche Abstand zur letzten deutschen Erhöhung fällt dabei ins Auge. Diese wurde am 14. August 2025 bekanntgegeben, also fast auf den Tag genau ein Jahr vor den nun sichtbaren Änderungen in unseren Nachbarländern.

Apple Music Preiserhöhung: Apple verteuert Abos in Deutschland

Unterdessen hat auch Apple seine Musik-Abos zuletzt verteuert. Seit Juli kostet Apple Music für Einzelpersonen in Deutschland 11,99 Euro monatlich, der Familientarif liegt bei 19,99 Euro.