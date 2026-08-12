Ein Jahr nach dem letzten Anstieg
Spotify Preiserhöhung 2026: Neue Preisrunde in Europa läuft an
Spotify setzt in Europa erneut die Preisschraube an. In den Niederlanden, Belgien und Luxemburg werden mehrere Premium-Tarife teurer. Die neue Runde fällt aus deutscher Sicht auf ein auffälliges Datum: Fast genau ein Jahr ist vergangen, seit Spotify hierzulande sämtliche Premium-Abos verteuert hat.
Das Familien-Abo steigt von 22 auf 24 Euro monatlich
In den Niederlanden kostet das Einzelabo künftig 14 statt 13 Euro im Monat. Der Duo-Tarif steigt von 18 auf 20 Euro, für das Familienabo werden künftig 24 statt 22 Euro fällig. Damit verteuern sich die Angebote je nach Tarif um rund acht bis zehn Prozent. Auch in Belgien steigen die Preise, dort prozentual sogar stärker. Neben den drei europäischen Ländern nimmt Spotify auch in Argentinien Anpassungen vor.
Neue Preise gelten für Neukunden sofort
Spotify hat betroffene Bestandskunden bereits per E-Mail über die Änderungen informiert. Wer einen neuen Vertrag abschließt, zahlt die höheren Preise unmittelbar. Bei bestehenden Abonnenten greift die Anpassung mit dem kommenden Abrechnungszeitraum.
Als Begründung führt Spotify an, mit den höheren Einnahmen das Nutzungserlebnis weiterentwickeln und Künstler unterstützen zu wollen. Neue Funktionen oder zusätzliche Leistungen, die unmittelbar mit der aktuellen Preisrunde verbunden wären, werden hingegen nicht genannt.
Die aktuellen deutschen und neuen niederländischen Preise im Vergleich
Für deutsche Kunden ändert sich zunächst nichts. Hierzulande kostet Premium Individual seit der Preiserhöhung vom August 2025 monatlich 12,99 Euro. Duo liegt bei 17,99 Euro, Family bei 21,99 Euro und der Studententarif bei 6,99 Euro.
Deutschland wäre nach einem Jahr wieder an der Reihe
Dass eine weitere Anpassung auch hierzulande folgen könnte, ist bislang nicht bestätigt aber wahrscheinlich. Spotify hatte allerdings bereits Anfang 2026 eine weitere Preisrunde in den USA, Estland und Lettland gestartet.
Mit den jetzt gemeldeten Erhöhungen rückt die neue Preisrunde näher. Der zeitliche Abstand zur letzten deutschen Erhöhung fällt dabei ins Auge. Diese wurde am 14. August 2025 bekanntgegeben, also fast auf den Tag genau ein Jahr vor den nun sichtbaren Änderungen in unseren Nachbarländern.
- Apple Music Preiserhöhung: Apple verteuert Abos in Deutschland
Unterdessen hat auch Apple seine Musik-Abos zuletzt verteuert. Seit Juli kostet Apple Music für Einzelpersonen in Deutschland 11,99 Euro monatlich, der Familientarif liegt bei 19,99 Euro.
Werde ich bald kündigen schnauze voll!
Ehrliche Frage, hörst du dann keine Musik mehr oder wie behilfst du dich dann?
Gibt ja noch andere Wege als Spotify. Im Zweifel einfach wieder cd oder lp kaufen und das digitalisieren.
Davon haben Musiker auch mehr.
Offlinesammlung
Klar, natürlich kann man sich LPs holen, ob das dann in Summe günstiger ist als ein Abo sei dahingestellt.
Milchmädchenrechnung.
Günstiger nicht, aber mein Eigentum. Wenn Spotify den Dienst einstellt, dann ist alles weg. Ich habe aber nur die Free Variante und wenn sie die einstellen, dann ist das verschmerzbar. Gab vor Spotify Musik und diese wird es nach Spotify ebenso geben.
In der Regel haben Spotify Nutzer keine Sammlung zuhause. Und werden wohl auch nicht „mal eben“ eine ganze Sammlung zusammenkaufen. Deshalb hielt ich meine Frage für sehr berechtigt. YoutubeMusik wäre jetzt eigentlich preislich schon annehmbar. Da man ja damit auch gleich nicht mehr das Theater bei YouTube hat und regulär nutzen kann ohne Werbung.
AppleMusic ist günstiger
Ok und das ist im Zweifel günstiger? Die Preisspitze bei ähnlicher Leistung ist bei den Musik Streaming Diensten, anders als bei den Film-Diensten wohl, noch nicht erreicht. Evtl. wird in D auch etwas gewartet, da großer Markt und rel. Preissensibel.
Allerdings wird aus meiner Sicht auch hier der Effekt eintreten, wenn die Kunden zu stark geschröpft werden, dann wird sich eben wieder Piraterie durchsetzen (das meine ich ganz wertfrei und weder pro noch kontra Piraterie).
Dieser Effekt ist ja bei den Film- und Seriendiensten zu beobachten.
Ich habe für mich alle derzeit auf dem Markt vertretenden Musik Streaming Dienste getestet und bin vom UE und Angebot entweder bei Spotify oder Deezer hängen geblieben.
Das Problem bei Deezer besteht nur darin, dass diese seit der AGB Änderung für Künstler nahezu keine Hörbücher und Hörspiele mehr im Katalog haben und es für mich da herausfällt. Also Spotify zumindest für mich Alternativlos (zumal ja alle Anderen auch nicht wesentlich günstiger sind).
Ich versuche mich seit längerem zu überwinden, den Umzug zu Tidal durchzuziehen, nur ist ein Umzug immer aufwändig und der Netzwerkeffekt (geteilte Playlisten) hält mich bisher.
Aber: es ist günstiger und die Künstler*innen bekommen mehr. Eine Preiserhöhung bei Spotify wäre wahrscheinlich der notwendige Anstoß.
Und wieder mehr Geld für die gleiche Leistung. Da freut sich die Geschäftsführung!
Ich habe Family und bezahle nur 17,99 € :/
Noch
ich och
Wenn weniger als 10% deswegen kündigen lohnt sich das Schrauben an der (nicht) endlosen Preisspirale
Ich hoffe nur Spotify wird nicht als „too big to fail“ gerettet, nachdem sie sich durch Scheissunternehmenspolitik ne goldene Nase verdient haben
Was sollte fehlen wenn sie weg sind?
Was mit Basic Individual für 10,99€, hoffentlich bleibt das. Hörbücher sind mir absolut nicht wichtig.
Mir schleierhaft, warum die Leute nicht einfach youtube Music abonnieren. Quasi gleicher Preis, gleicher Inhalt und Youtube dazu noch quasi werbefrei
mir auch… naja Mathematik ist halt eben auch nicht für jedermann…
Viele Tracks gibt’s bei YouTube Music und Apple Music nicht!
Aber sehr, sehr viele schon
Als ob alle solche Nischenhörer:innen wären…
Weil YTM halt Schrott ist. Ich habe premium aber nutze es nicht und zahle (gerne) für Spotify oder Apple Music.
Den Schrott musste mal erklären! Was ist jetzt soviel schlechter zu Spotify? Wenn man neutrale Tester verschiedener streamingdienste schaut seh ich da nicht viel unterschied.
Dasselbe frage ich mich bei Deezer. 100€ im Jahr für HiFi-Qualität und gut. Bin schon lange weg von Spotify.
Wenn Du mit der geboteten Soundqualität zufrieden bist dann ist dies ok. Wobei viele Kunden mittlerweile mit Sonosbrüllwürfeln etc. einen guten Klang suggerieren. Schau aber dennoch über den Tellerrand, so gibt es mit Qobuz und Tidal Anbieter mit wirklich bester Qualität (Equipment vorausgesetzt). Aber so gibt es für jeden Anspruch einen Anbieter und dies darf doch gern so bleiben.
Warum benutzt man Spotify? Apple Musik ist um Längen besser?
Und was genau ist an Apple Music besser im vergleich zu Spotify?
Äh, nein. Qualitativ ja, aber wenn es um Playlisten geht, kann Apple Music Spotify nicht annähernd das Wasser reichen. Beide haben aber ihre Vor- und Nachteile.
Was kann Apple Music denn besser? Clients bauen ist es ja schon mal nicht.
Zumindest schüttet Apple den Künstler deutlich mehr aus.
Und was, außer einem Karmapunkt, hat der Kunde davon?
Der Algorithmus und die discover Weekly Playlist fehlen mir schon bei Apple Music. Bin bei der letzten Erhöhung zu Apple gegangen. Audio Qualität ist super. Katalog ist auch zu 99% identisch. Aber von der usability find ich Spotify besser.
Frage ich mich auch immer. Beginnt bei der Quali, geht übers Design weiter und endet irgendwo beim Musik hören ohne Gimmiks wie KI DJ oder Social Media ähnliche Videofeeds. Okay ich bevorzuge allerdings auch ganze Alben zu hören (halt old-school).
Die Mehrkosten für KI und einen DJ müssen reingeholt werden. Auch wenn keiner sie wollte…
Gutes Argument!!
na, jetzt wird mal Kasse gemacht wie ich letzten Monat Lars sind sie mittlerweile bei über 300 Millionen Abonnenten. Und die werden jetzt gemolken, wie war das noch mal mit dem Schaf und dem Metzger? Ich hab ein Jahresabo (109€)von Apple Music, dass mich somit nur monatlich 9,08€ kostet. Spotify hab ich vor einem Jahr schon verlassen und es bis heute nicht bereut. Viel Spaß allen anderen mit eurem Spotify, die bis heute den HomePod nicht unterstützen.
Verstehe ich alles, nur das Thema mit dem Homepod nicht? Wenn ich Musik auf dem Telefon anmache, dann wird das mit Connect übergeben. Das geht bei Spotify ehrlicherweise bisher mit am leichtesten?!
Vielleicht weil man es ohne Handy und Connect etc. direkt auf dem HomePod hören möchte?!
Ich will Siri nur sagen spiele mir Playliste XY oder Lied XY etc. ohne mit dem Handy da was zu koppeln etc.
Spotify muss man nicht immer schön reden – das ist einfach Mist was die machen!
Gier frisst Hirn! Ich hoffe, die Kündigungswelle wird groß sehr sehr groß! Lasst euch nicht verarschen. Für den Preis höre ich wieder Radio.
Jedes Jahr, das gleiche Gesülze und keiner kündigt
Die sollten mal endlich die AI Müll Lieder aus den playlisten rausfiltern, bzw. die Eu zwingt sie ja explizit das endlich anzuzeigen das es AI geniert wurde. Diese Ai Musik ohne Herz und Verstand nervt einfach.
Einfach alles jedes Jahr 10%
Auf geht’s
Family JahresAbo Amazon Musik 169 Euro.
Im Gegensatz zu Spotify&Co kann man auf allen Echo im Haus auch unterschiedliche Musik gleichzeitig hören.
Mal als Info….
Kannst du auch mit Apple Music im Familienabo. Mit Spotify über Umwege, sofern du den Ton über das Smartphone mit eigenem Spotify Account an die Echos übergibst.
Danke, nein. Die haben nicht mal eine dedizierte Windows App.
Macht für mich zwar nur bedingt Sinn, aber mit Apple Music kann man auch unterschiedliche Musik auf mehreren HomePods gleichzeitig hören
Bezahle 3,33€ für Apple Music im Familienabo. :)
Seit über einem Jahr haben wir in der Familie TIDAL. Funktioniert gut – nur manche Nischenbands findet man nicht.
Aber ansonsten bin ich froh, von Spotify weg zu sein.
VPN regelt
AppleOne und gut ist – läuft natürlich auf den HomePods super.