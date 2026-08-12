FRITZ!OS 8.50: App, Smart Check, DNS-Filter und SOS-Ruf

FRITZ! hat den Funktionsumfang des kommenden FRITZ!OS 8.50 weiter konkretisiert und eine neue Labor-Version veröffentlicht. Neben zusätzlichen Router-Funktionen rückt dabei die MyFRITZ!App stärker ins Zentrum. Sie erhält mit dem Smart Check eine Diagnosefunktion, die den Zustand der FRITZ!Box direkt auf dem Startbildschirm zusammenfasst.

Der Smart Check prüft Bereiche wie Internet, Telefonie, WLAN, LAN, USB, Smart Home und Sicherheit. Auffälligkeiten werden nicht nur angezeigt, sondern mit konkreten Handlungshinweisen verknüpft. Die App kann etwa auf eine fehlende Mesh-Verbindung zu einem Repeater aufmerksam machen oder Einstellungen gegen unerwünschte Sonderrufnummern empfehlen. Ergänzend integriert FRITZ! Service-Seiten, einen Chatbot und den eigenen Online-Shop.

Dass die MyFRITZ!App mit FRITZ!OS 8.50 deutlich mehr Aufgaben übernehmen soll, hatte sich bereits in der ersten Vorschau abgezeichnet.

Router priorisieren Videokonferenzen automatisch

Neu ist auch eine automatische Priorisierung zeitkritischer Verbindungen. FRITZ!OS erkennt entsprechende Datenströme selbstständig und bevorzugt sie, beispielsweise bei Videokonferenzen. Eine aktive Priorisierung erscheint beim jeweiligen Netzwerkgerät in der Benutzeroberfläche und bleibt dort bis zu 24 Stunden nachvollziehbar. Im Labor steht die Funktion zunächst für die FRITZ!Box 5690 Pro und 7690 bereit. Weitere Modelle sollen bis zur Veröffentlichung von FRITZ!OS 8.50 folgen.

Mit einem neuen DNS-Filter lassen sich zudem Sperrlisten zentral für das komplette Heimnetz einsetzen. Damit können unter anderem bekannte Werbe-, Tracking-, Phishing- oder Malware-Adressen blockiert werden. Die FRITZ!Box verarbeitet dafür gängige Listenformate und kann auch frei verfügbare Community-Listen verwenden.

Mobilfunk-Failsafe und neue Notruffunktion

FRITZ! erweitert außerdem den Ausfallschutz seiner 4G- und 5G-Router. Diese Modelle können erstmals einen Internetzugang über LAN verwenden und bei dessen Ausfall auf die eigene Mobilfunkverbindung wechseln.

Beim FRITZ!Fon kommt ein vereinfachter Bedienmodus hinzu. Tasten lassen sich dort mit Rufnummern oder Funktionen belegen. Bestandteil ist ein SOS-Ruf mit bis zu vier Notfallkontakten, die automatisch nacheinander angerufen werden können.

Auch das Smart Home wächst weiter. FRITZ!Smart Energy 200 und 210 können bei dauerhaft überschrittenen Leistungswerten automatisch abschalten. Routinen lassen sich künftig mit mehreren Bedingungen und zuvor definierten Geofences verknüpfen. Die bereits für die FRITZ!Box 5690 Pro verfügbare Matter-Bridge gehört ebenfalls zum Paket.

Ein offizielles Freigabedatum für FRITZ!OS 8.50 wird aktuell noch nicht kommuniziert.