Meross-Präsenzmelder vorübergehend für 28 Euro erhältlich

Der Meross-Präsenzmelder wird künftig auch in Schwarz erhältlich sein. Die neue Variante lässt sich bereits bei Amazon vorbestellen und sollte zeitnah verfügbar sein. Die zusätzliche Farboption erweitert die Möglichkeiten von Nutzern, die den Sensor möglichst unauffällig und passend zur Einrichtung platzieren wollen.

Das neue Modell in Schwarz lässt sich derzeit zum Preis von 31 Euro vorbestellen. In Weiß wird der Sensor normalerweise für 35 Euro verkauft. Aktuell lässt sich dieser Preis jedoch mit einem Rabattgutschein auf günstige 28 Euro reduzieren. Das ist für einen Sensor dieser Bauart vergleichsweise extrem günstig.

Der Präsenzmelder von Meross kombiniert die Funktionen eines klassischen Infrarot-Sensors mit einem auf Millimeterwellen-Technologie basierenden Anwesenheitssensor und kann ergänzend dazu auch die aktuelle Helligkeit erfassen. Prädestinierter Einsatzbereich sind beispielsweise Räume wie Toiletten oder Fernsehzimmer, in denen die Anwesenden vergleichsweise ruhig verharren und von klassischen Bewegungsmeldern nicht erfasst werden. Sensoren wie dieses Modell von Meross können dank der darin verbauten Radartechnologie auch noch geringste Bewegungen erfassen, beispielsweise das unscheinbare Auf und Ab des Brustkorbs beim Atmen.

Über Matter in Apple Home integriert

Als wir den Meross-Sensor bei seiner Markteinführung ausprobiert haben, haben wir ihn mit einem Luftreiniger gekoppelt, der nur dann laufen soll, wenn sich auch tatsächlich Personen im Raum befinden. Um ein ständiges Aus- und Anschalten zu vermeiden, kann man die Verzögerung bis zur Erkennung von Abwesenheit in der Meross-App frei einstellen. So lässt sich beispielsweise festlegen, dass der Ausschaltimpuls erst übermittelt wird, wenn sich mehrere Minuten lang niemand mehr in dem Raum aufgehalten hat.

Der Präsenzmelder von Meross kann über Matter in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen eingebunden werden. Für unseren Test hatten wir den Sensor in der Home-App mit einem Luftreiniger von Airversa verknüpft. Die in der Meross-App eingestellte Wartezeit bei Abwesenheit wurde auch in Verbindung mit der Home-App eingehalten.

Flexible Montageoptionen

Über die App-Einstellungen lässt sich der Meross-Sensor umfassend anpassen. Zudem ist im Lieferumfang eine Abdeckung enthalten, mit deren Hilfe man den Erfassungsbereich dauerhaft eingrenzen kann, um beispielsweise in Bodennähe umherlaufende Haustiere zu ignorieren. Der Sensor selbst kann aufgestellt oder an einer Wand montiert sowie zusätzlich im Winkel verstellt werden.