Spotify-Hörbücher sollen demnächst in Deutschland starten

Nutzer von Spotify werden künftig auch in Deutschland Zugriff auf Hörbücher haben. Der Musikdienst hält am morgigen Dienstag hierzulande eine Veranstaltung für Partner und Medienschaffende ab und in der Einladung dazu ist von einem „neuen Kapitel“ die Rede. Wie das Magazin Spiegel berichtet, will das Unternehmen in diesem Rahmen den Einstieg ins Hörbuchgeschäft in Deutschland verkünden.

Im Grunde genommen war es nur eine Frage der Zeit, bis Spotify sein Hörbuchangebot auch auf den deutschen Markt ausweitet. Im Jahr 2023 hatte Spotify den Start des Angebots zunächst in Großbritannien und Australien verkündet. Die beiden Regionen waren als initiale Testmärkte ausgewählt, wenig später konnten auch Spotify-Nutzer in den USA auf das Hörbuchprogramm zugreifen. Seit Oktober lässt sich das Angebot auch in Ländern wie Frankreich, Belgien und den Niederlanden nutzen.

Im Zusammenhang mit der für morgen erwarteten Ankündigung wird vor allem auch interessant, zu welchen Konditionen Spotify-Nutzer in Deutschland auf das Hörbuchangebot zugreifen können und wie groß die Auswahl diesbezüglich ist. Dem Spiegel zufolge soll Spotify hierzulande künftig „fast alle Hörbücher“ anbieten. Diese Aussage gründet wohl darauf, dass dem Magazin gegenüber nahezu alle hiesigen Verlagshäuser mit von der Partie sein wollen. Auch wenn scheinbar einige Autoren und Verlage angesichts des angestrebten Vergütungsmodells Bauchschmerzen haben. Die Einnahmen seien nur schwer kalkulierbar und sollen auf einer Vergütung zwischen 20 und 40 Cent pro Hörstunde deutlich unter denen eines gedruckten Buchs liegen.

12 Stunden Hörbuchkonsum für Premium-Abonnenten

Um auf die bei Spotify verfügbaren Hörbücher zuzugreifen, wird ein Premium-Abonnement bislang zwingend vorausgesetzt. Darin sind dann monatlich bis zu zwölf Stunden Nutzung von als „In Premium enthalten“ gekennzeichneten Hörbüchern enthalten. Wer mehr will, muss für zehn weitere Hörbuchstunden 9,99 Euro zusätzlich bezahlen.

Die hier genannten Preise beziehen sich auf das in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg bereits verfügbare Hörbuchangebot von Spotify. Wir gehen zumindest davon aus, dass sich die Preisstruktur bei einer Einführung in Deutschland an unseren Nachbarländern orientieren wird.