Freo Z10 Ultra: Narwal bringt neuen KI-Saugroboter auf den Markt

Nach dem Freo X Ultra und dem Freo Z Ultra hat der Saugroboter-Anbieter Narwal den Verkaufsstart seines neuen Flaggschiffs angekündigt: der neue Freo Z10 Ultra lässt sich ab sofort vorbestellen. Das Gerät arbeitet laut Anbieter mit einer Kombination aus LiDAR, Kamera- und KI-Technologie, die eine besonders exakte Erkennung der Umgebung ermöglichen soll.

Unterstützt wird dies durch ein System, das Hindernisse identifiziert und Umgehungsstrategien auf Basis der erkannten Objektart anpasst. So wird beispielsweise ein größerer Abstand zu Tieren oder Menschen eingehalten als zu Möbelstücken oder Kabeln.

Kamerasystem erkennt Objekte millimetergenau

Die Kameratechnik des Roboters erfasst laut Narwal große Datenmengen pro Sekunde und ermöglicht so eine detaillierte Darstellung der Umgebung in Echtzeit. Der Anbieter wird sogar noch konkreter:

„Der Freo Z10 Ultra erfasst mit einem Blickwinkel von 136° und einer Auflösung von 1600×1200 Millionen von Datenpunkten pro Sekunde, was sein Sichtfeld und seine Tiefenwahrnehmung erheblich verbessert und eine intelligentere Navigation um Hindernisse und eine effizientere Reinigung gewährleistet. Dank dieses Systems kann der Freo Z10 Ultra nun über 200 Objekte mit einer Mindestgröße von 5 mm in Echtzeit erkennen. Er passt seine Strategien zur Hindernisvermeidung dynamisch an, um eine vollständige Bodenabdeckung ohne unerwünschte Kollisionen zu gewährleisten – bis auf den Millimeter genau.“

Auf Grundlage dieser Informationen entscheidet das Gerät eigenständig über das Reinigungsverhalten und die Navigation. Die Software ist in der Lage, auch kleinere Gegenstände zu erkennen und entsprechende Ausweichmanöver zu planen.

Darüber hinaus ist das neue KI-Modell mit einer Logik ausgestattet, die selbstständig zwischen Saugen und Wischen wechselt. So wird auf nassen Flächen automatisch ein Wischtuch eingesetzt, während bei trockenen Verschmutzungen die Saugleistung erhöht werde. Die Stärke der Reinigung richte sich nach der Verschmutzungsintensität und könne durch wiederholte Durchgänge erhöht werden.

Anpassung an Untergrund und Verschmutzung

Für schwer erreichbare Bereiche wie Ecken und Kanten setze Narwal auf eine spezielle Form des Wischaufsatzes sowie eine flexible Ansteuerung der Wischbewegung. Diese Kombination soll laut Hersteller eine randnahe Reinigung ermöglichen, ohne dass Stellen ausgelassen werden. Die Saugleistung passt sich dynamisch an den Bodenbelag an. Zusätzlich verfügt der Roboter über ein System zur Vermeidung von Haarverwicklungen in den Bürsten.

Freo Z10 Ultra: Die wichtigsten Features

DualFlow Tangle-Free System: Voll integriertes System zur Vermeidung von Haarverwicklungen – inkl. dynamisch beweglicher Seitenbürsten und Single-Arm-Rollerstruktur.

Voll integriertes System zur Vermeidung von Haarverwicklungen – inkl. dynamisch beweglicher Seitenbürsten und Single-Arm-Rollerstruktur. MopExtend & EdgeSwing Technologie: Für effektive Reinigung von Ecken, Kanten und schwer zugänglichen Stellen – mit ausfahrbarem Mopp und 8N Druck.

Für effektive Reinigung von Ecken, Kanten und schwer zugänglichen Stellen – mit ausfahrbarem Mopp und 8N Druck. 15.000Pa Hyper Suction Power: Besonders starke Saugleistung für eine gründliche Reinigung in einem Durchgang.

Besonders starke Saugleistung für eine gründliche Reinigung in einem Durchgang. Adaptive KI-Reinigung: Erkennt Verschmutzungsgrad und passt die Waschtemperatur (zwischen 45–75 °C) automatisch an.

Der Narwal Freo Z10 Ultra kann ab sofort zum Preis von 1.299 Euro vorbestellt werden. Frühbestellern stellt das Unternehmen ein besonders umfangreiches Zubehörpaket in Aussicht. Zum offiziellen Marktstart am 21. April soll auf der Hersteller-Website zudem ein Preisnachlass in Höhe von 200 Euro gewährt werden, der sich in den ersten drei Wochen der Verfügbarkeit aktivieren lässt.