HomeWatch: App-Geheimtipp zeigt HomeKit-Status auf einen Blick

Die HomeWatch-Applikation auf die uns ifun.de-Leser Steffen aufmerksam gemacht hat (Danke dafür!) gehört zum Schlage jener Anwendungen über deren Berücksichtigung wir nicht lange nachdenken müssen. Hobby- und Uniprojekte haben schon immer einen besonderen Stellenwert, was unsere App-Store-Präferenzen angeht. Hier verteilen wir dann auch gerne gestalterische Freifahrtscheine.

Ein HomeKit-Status-Bildschirm

Ob auch die HomeWatch-App einen davon benötigt, liegt wie immer im Auge des Betrachters. Dieser freut sich in jedem Fall auch über eine hohe Informationsdichte. So wurde der kostenfreie HomeWatch-Download vom niederländischen Entwickler Peter Vogels in erster Linie als Statusbildschirm für das eigene HomeKit-Setup entwickelt.

Initial als Anwendung für die Apple Watch gestartet, erwies sich die Statusanzeige im Alltag von Familie Vogls dann als so nützlich, dass die Anwendung auf alle Apple-Plattformen ausgeweitet wurde nun nun auch auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV installiert werden kann.

Mit vielen Steuerfunktionen

Hier fungiert HomeWatch dann zum einen als Statusanzeige, die mit Hilfe von Farbkodierungen schnell über den aktuellen Zustand des eigenen Heims Aufschluss gibt und dafür alle vorhandenen Räume auf einmal anzeigen kann. Sind diese rot eingefärbt ist eine Tür offen, gelb zeigt ein offenes Fenster an, orange signalisiert eine laufende Heizung, türkis macht auf aktive Beleuchtung aufmerksam. Ist der Raum hingegen grün sind gar keine Geräte aktiv.

Zudem lassen sich in der App auch Aktionen ausführen. So zeigen die Räume etwa ausführbare Szenen an, die direkt aktiviert werden können. Lampen und Heizungen lassen sich steuern. Auf dem Mac nimmt HomeWatch beliebige Geräte in die Menüleiste auf. Umfangreiche Konfigurationsoptionen lassen zudem eine weitreichende Anpassung der App an die eigenen Bedürfnisse zu. Abos oder sonstige Kosten kennt der Universal-Download nicht. Macht euch also am besten selbst ein Bild.