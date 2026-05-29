Das Entwicklerteam von Spotify zeigt sich in den letzten Wochen extrem engagiert. Fast schon im Wochenrhythmus können wir von neuen Funktionen berichten. Aktuell vermeldet der Musikdienst Verbesserungen rund um die Verwaltung von Wiedergabelisten und die grundsätzliche Bedienung. Die Neuerungen werden schrittweise weltweit verteilt.

Ordner für Wiedergabelisten

Bislang konnten Wiedergabelisten bei Spotify nur mithilfe der Desktop-App in Ordner sortiert werden. Ab sofort lässt sich diese Funktion auch auf dem Smartphone nutzen. Um die persönliche Bibliothek übersichtlicher zu gestalten, kann man seine Wiedergabelisten so beispielsweise nach Musikrichtungen, Stimmungen oder Aktivitäten sortieren.

Mehr Kontrolle über Playlists und Warteschlange

Darüber hinaus erweitert Spotify die Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb von Wiedergabelisten. Hier lassen sich nun mehrere Songs, Hörbücher oder Podcast-Folgen gleichzeitig auswählen, um sie gemeinsam zu verschieben oder zu entfernen. Vor allem umfangreiche Listen lassen sich auf diese Weise wesentlich einfacher verwalten.

Für Premium-Abonnenten bringt Spotify außerdem die Möglichkeit zurück, auch in der Wiedergabewarteschlange mehrere Titel zugleich auszuwählen und zu bearbeiten.

Verbesserungen für Offline-Modus und Shuffle

Premium-Abonnenten mit iPhone dürfen sich zudem auf Verbesserungen beim Download für die Offline-Nutzung freuen. Unter iOS sollen sich Inhalte künftig zuverlässiger im Hintergrund laden lassen, und zwar auch dann, wenn die Spotify-App nicht geöffnet ist. Begleitend werden Hinweise zum Fortschritt laufender Downloads angezeigt.

Nutzer von Spotify Premium erhalten außerdem die Möglichkeit, die Zufallswiedergabe neu zu mischen. Mit einer neuen Taste lässt sich die Reihenfolge einer Wiedergabeliste jederzeit erneut zufällig anordnen, ohne die Shuffle-Funktion erst deaktivieren zu müssen.

Zuletzt hatte Spotify unter anderem seine KI-gestützte DJ-Funktion in Deutschland verfügbar gemacht und neue Funktionen für sein Hörbuch-Angebot angekündigt.