iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 017 Artikel

Mehr Kontrolle für Listen und Warteschlangen

Spotify: Playlist-Ordner und weitere Verbesserungen für iOS
Artikel auf Mastodon teilen.
3 Kommentare 3

Das Entwicklerteam von Spotify zeigt sich in den letzten Wochen extrem engagiert. Fast schon im Wochenrhythmus können wir von neuen Funktionen berichten. Aktuell vermeldet der Musikdienst Verbesserungen rund um die Verwaltung von Wiedergabelisten und die grundsätzliche Bedienung. Die Neuerungen werden schrittweise weltweit verteilt.

Ordner für Wiedergabelisten

Bislang konnten Wiedergabelisten bei Spotify nur mithilfe der Desktop-App in Ordner sortiert werden. Ab sofort lässt sich diese Funktion auch auf dem Smartphone nutzen. Um die persönliche Bibliothek übersichtlicher zu gestalten, kann man seine Wiedergabelisten so beispielsweise nach Musikrichtungen, Stimmungen oder Aktivitäten sortieren.

Spotify Playlist Ordner

Mehr Kontrolle über Playlists und Warteschlange

Darüber hinaus erweitert Spotify die Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb von Wiedergabelisten. Hier lassen sich nun mehrere Songs, Hörbücher oder Podcast-Folgen gleichzeitig auswählen, um sie gemeinsam zu verschieben oder zu entfernen. Vor allem umfangreiche Listen lassen sich auf diese Weise wesentlich einfacher verwalten.

Für Premium-Abonnenten bringt Spotify außerdem die Möglichkeit zurück, auch in der Wiedergabewarteschlange mehrere Titel zugleich auszuwählen und zu bearbeiten.

Verbesserungen für Offline-Modus und Shuffle

Premium-Abonnenten mit iPhone dürfen sich zudem auf Verbesserungen beim Download für die Offline-Nutzung freuen. Unter iOS sollen sich Inhalte künftig zuverlässiger im Hintergrund laden lassen, und zwar auch dann, wenn die Spotify-App nicht geöffnet ist. Begleitend werden Hinweise zum Fortschritt laufender Downloads angezeigt.

Nutzer von Spotify Premium erhalten außerdem die Möglichkeit, die Zufallswiedergabe neu zu mischen. Mit einer neuen Taste lässt sich die Reihenfolge einer Wiedergabeliste jederzeit erneut zufällig anordnen, ohne die Shuffle-Funktion erst deaktivieren zu müssen.

Zuletzt hatte Spotify unter anderem seine KI-gestützte DJ-Funktion in Deutschland verfügbar gemacht und neue Funktionen für sein Hörbuch-Angebot angekündigt.
29. Mai 2026 um 11:53 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.017 weitere hätten wir noch.
    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ordnermanagement ist bei mir schon seit mehreren Wochen verfügbar, gefällt mir. Bitte noch Ambient Mode für tvOS-App nachliefern.

    Antworten Melden

  • Ich bin zwar sehr froh von Spotify zu Apple Music gewechselt zu sein, aber es nervt schon wie schlecht die Suche von AM ist. Und dass es kein Äquivalent zu Spotify Connect gibt… Und Währenddessen gibt Spotify Vollgas mit anderen Features.

    Hoffentlich bringt die WWDC hier gute Neuigkeiten!

    Antworten Melden

  • Na das wird aber auch Zeit. Jetzt noch diese bescheuerte Discokugel weg und ich bin wieder happy.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44017 Artikel in den vergangenen 6845 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven