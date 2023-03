Doppler 3: Alternative Musik-App runderneuert

Doppler bietet nicht einfach nur eine andere Benutzeroberfläche als Apples Musik-Applikation, sondern lässt das Verwalten einer eigenständigen MP3-Sammlung zu. Dateien lassen sich dabei vom Rechner, über die Dateien-App des iPhones, über Cloud-Dienste und per WLAN importieren. Das zugehörige Update für die ebenfalls erhältliche Mac-App soll in den kommenden Wochen folgen.

So führt Doppler 3 so genannte „Album Collections“ ein, bietet neue Gruppierungs-Optionen an und gestattet die Personalisierung der eigenen Mediathek.

Dieses kostet 8,99 Euro und wird allen Anwendern in Rechnung gestellt, die die Doppler-App vor dem 1.Dezember 2022 erworben haben. Dabei ist das Upgrade selbst vollständig optional. Wer will kann die App weiter wie bislang nutzen, einen Bogen um die neuen Features machen und profitiert dennoch weiter von fehlerbehebenden Aktualisierungen.

