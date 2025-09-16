Songs direkt auswählbar
Spotify bietet mehr Freiheiten für Gratis-Nutzer
Spotify hat sein kostenloses Angebot erweitert. Dem Musikdienst zufolge handelt es sich hierbei um die erste nennenswerte Überarbeitung seiner Gratisfunktionen seit 2018. Die Änderungen seien in Reaktion auf Rückmeldungen von Nutzern entstanden, die sich eine modernere und besser nutzbare Variante des Free-Angebots gewünscht hatten.
Zu den Neuerungen gehört allem voran, dass auch Nutzer der kostenlosen Variante von Spotify künftig direkt auf einzelne Titel zugreifen können. Die gewünschten Songs können direkt ausgewählt oder über die Suchfunktion aufgerufen werden. Ebenso können Free-Nutzer fortan direkte Links zu Songs öffnen, wenn diese von Freunden oder Musikern geteilt werden.
Zuvor nur Zufallsmusik
Seither hatten nichtzahlende Nutzer von Spotify nur die Möglichkeit, Songs per zufälliger Wiedergabe abzuspielen und in begrenztem Umfang die laufenden Titel zu überspringen. Diese Einschränkungen sollen zukünftig wohl nur greifen, wenn Nutzer die Gratisfunktionen besonders intensiv nutzen.
Spotify hat in seinem Unternehmensblog über die Neuerungen informiert. Ergänzend hat der Gründer des Musikdienstes, Daniel Ek, die Wichtigkeit des Gratisangebots von Spotify betont. Spotify Free sei für viele Nutzer der erste Berührungspunkt mit dem Dienst. Interne Zahlen verweisen laut Ek darauf, dass rund 60 Prozent der zahlenden Abonnenten ursprünglich mit der kostenlosen Variante begonnen haben. Mit dem überarbeiteten Angebot will das Unternehmen somit nicht nur sein kostenloses Angebot attraktiver gestalten, sondern wohl vor allem auch die Chancen erhöhen, dass sich die mit dieser Variante gewonnenen Nutzer langfristig für ein bezahltes Premium-Abonnement entscheiden.
Spotify Premium jetzt mit Lossless-Option
Spotify hat erst in der vergangenen Woche für überraschende, wenngleich auch lange erwartete Schlagzeilen gesorgt. Der Musikdienst bietet zahlenden Nutzern Jahre nach seiner ersten Ankündigung diesbezüglich nun die Möglichkeit an, die Musikinhalte auch in verlustfreier Qualität zu hören.
Habe zwar noch bis Ende 2028 premium aber hört sich interessant an. War immer der KO Grund für free
Wie kommt es, dass du noch solange Premium hast ?
ich vermute durch den Kauf von Gutscheinen vor den Preiserhöhungen. Hab ich auch so gemacht.
Durch Gutscheinkauf. Habe ich auch so gemacht. Man bekommt immer noch die „12 Monate für 99 €“ Gutscheine.
Auch für Duo Premium?
Habe sie nicht mehr überall gesehen und habe sie dann gekauft. Habe sie die letzen Male auch nicht mehr gesehen, sind also nur noch Restbestände
Ich bin nach der dreisten Aboerhöhung zu Apple One und damit zu Apple Music gewechselt. Und ich bereue es nicht. Apple Music hat sich in den letzten Jahren sinnvoll verbessert und lässt mich Spotify schnell vergessen!
Also die App und die Musikvorschläge, Playlisten usw. haben mir deutlich besser bei Spotify gefallen.
Gerade teste ich Amazon Music aus, aber da ist die App noch schlechter als die Apple Music App. Ist schon verrückt, wie viel die App ausmacht, obwohl man eigentlich nur Musik hört. Habe ich bisher nicht drüber nachgedacht.
Ich Freunde mich gerade mit Qobuz an. Migration ging super und endlich mal ein richtiger EU-Service (ja, Spotify ist Schwedisch, hat allerdings fast alle Mitarbeiter in den USA..)…
Tja, Chance verspielt würde ich sagen. Was ich do aus den Kreisen unserer Kinder mitbekomme ist weder Spotify, noch AMusic noch Deezer & Co relevant. Die holen sich ihre Musik lieber umständlich über Youtube oder anderen Diensten von denen ich bisher noch nie was gehört habe.
Extrem seltene Ausnahmefälle als verpasste Chancen zu definieren ist schon mutig.
Naja, ich kenn viele die Musik via YouTube konsumieren
„konsumieren“ ist gut :)
Bin seit der dreisten Erhöhung zu YouTube music gewechselt, konnte alle playlists direkt in YouTube music von Spotify importieren lassen und vermisse es nicht wirklich.
Spannend! Es wäre interessant zu wissen, ob man das Spiel Hitster dann auch mit dem Free-Account sinnvoll spielen kann. Das ist nämlich der einzige Punkt, der uns bisher vom Kauf abhält.
…das würde ich auch gerne wissen.
Wie ist das eigentlich inzwischen mit dem Familien Abo? Kann man das über verschiedene Haushalte hinweg nutzen oder geht das nicht mehr? Habe ich noch nie probiert.
Läuft
Wäre super wenn Hitster dann endlich richtig mit der Free Version funktioniert.
Bei mir ist die Spotify Lossless nicht nicht angekommen :(
Wie sieht es bei euch aus?
Mein Gott! Es sollte natürlich heißen: Spotify Lossless noch nicht angekommen.
wird stück für stück ausgerollt
Hier auch nicht
Dito. Was man so in der Spotify Community liest, hat es wohl noch niemand.