Spotify bietet mehr Freiheiten für Gratis-Nutzer

Spotify hat sein kostenloses Angebot erweitert. Dem Musikdienst zufolge handelt es sich hierbei um die erste nennenswerte Überarbeitung seiner Gratisfunktionen seit 2018. Die Änderungen seien in Reaktion auf Rückmeldungen von Nutzern entstanden, die sich eine modernere und besser nutzbare Variante des Free-Angebots gewünscht hatten.

Zu den Neuerungen gehört allem voran, dass auch Nutzer der kostenlosen Variante von Spotify künftig direkt auf einzelne Titel zugreifen können. Die gewünschten Songs können direkt ausgewählt oder über die Suchfunktion aufgerufen werden. Ebenso können Free-Nutzer fortan direkte Links zu Songs öffnen, wenn diese von Freunden oder Musikern geteilt werden.

Zuvor nur Zufallsmusik

Seither hatten nichtzahlende Nutzer von Spotify nur die Möglichkeit, Songs per zufälliger Wiedergabe abzuspielen und in begrenztem Umfang die laufenden Titel zu überspringen. Diese Einschränkungen sollen zukünftig wohl nur greifen, wenn Nutzer die Gratisfunktionen besonders intensiv nutzen.

Spotify hat in seinem Unternehmensblog über die Neuerungen informiert. Ergänzend hat der Gründer des Musikdienstes, Daniel Ek, die Wichtigkeit des Gratisangebots von Spotify betont. Spotify Free sei für viele Nutzer der erste Berührungspunkt mit dem Dienst. Interne Zahlen verweisen laut Ek darauf, dass rund 60 Prozent der zahlenden Abonnenten ursprünglich mit der kostenlosen Variante begonnen haben. Mit dem überarbeiteten Angebot will das Unternehmen somit nicht nur sein kostenloses Angebot attraktiver gestalten, sondern wohl vor allem auch die Chancen erhöhen, dass sich die mit dieser Variante gewonnenen Nutzer langfristig für ein bezahltes Premium-Abonnement entscheiden.

Spotify Premium jetzt mit Lossless-Option

Spotify hat erst in der vergangenen Woche für überraschende, wenngleich auch lange erwartete Schlagzeilen gesorgt. Der Musikdienst bietet zahlenden Nutzern Jahre nach seiner ersten Ankündigung diesbezüglich nun die Möglichkeit an, die Musikinhalte auch in verlustfreier Qualität zu hören.