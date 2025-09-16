Die neuen Apple-Watch-Modelle vorab im Video

Am Freitag kommen die in der vergangenen Woche neu vorgestellten Apple-Geräte in den Handel. Wie gewohnt drückt Apple die neuen Produkte im Vorfeld bereits ausgewählten Multiplikatoren in die Hand. Mittlerweile sind dem Unternehmen dabei schnelle Klicks auf YouTube, Instagram und TikTok wichtiger als tiefgründige Analysen. Dementsprechend muss man etwas suchen, um die gehaltvolleren Auseinandersetzungen mit den Neuerungen zu finden.

Nachdem gestern die neuen AirPods Pro 3 an der Reihe waren, hat Apple heute den Startschuss für die ersten Besprechungen der neuen Modelle der Apple Watch erteilt. Morgen Nachmittag dürften dann die Videos zu den neuen iPhones folgen.

Eine umfangreiche und realistische Auseinandersetzung mit der Apple Watch Series 11, der Apple Watch Ultra 3 und der Apple Watch SE 3 hat wie gewohnt Rafael Zeier zu bieten. Der Schweizer Journalist nimmt sich eine halbe Stunde Zeit, um die Uhren ausführlich zu präsentieren und seine ersten Eindrücke dazu wiederzugeben. Das Thema erster Eindruck wird in diesem Zusammenhang auch betont. Ein tatsächlicher Erfahrungsbericht ist angesichts der wenigen Tage, die die von Apple bevorzugten Tester die neuen Geräte in den Händen halten, definitiv nicht möglich. Insbesondere fundierte Erfahrungswerte mit Blick auf die Akkulaufzeiten der Geräte lassen sich in so kurzer Zeit kaum ermitteln.

Die Apple Watch Ultra 3 im Detail

Auch wenn man aktuell sicherlich nicht viel mehr zu den neuen Apple-Uhren sagen kann, haben wir hier noch ein paar weitere Videos aus den USA verlinkt, deren Autoren das eine oder andere Detail auch noch als wichtig erachten oder in ihren Beiträgen einfach andere und sehenswerte Bilder der Uhren unterbringen.

Brian Song hat sich im Speziellen mit der neuen Generation der Apple Watch Ultra befasst und geht in seinem Review auch auf verschiedene neue Funktionen von watchOS 26 ein. Ergänzend dazu liefern iJustine und Kate Kozuch von Tom’s Guide einen Überblick über alle neu vorgestellten Apple-Watch-Modelle.