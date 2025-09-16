Ein erster Eindruck nach 5 Tagen
Die neuen Apple-Watch-Modelle vorab im Video
Am Freitag kommen die in der vergangenen Woche neu vorgestellten Apple-Geräte in den Handel. Wie gewohnt drückt Apple die neuen Produkte im Vorfeld bereits ausgewählten Multiplikatoren in die Hand. Mittlerweile sind dem Unternehmen dabei schnelle Klicks auf YouTube, Instagram und TikTok wichtiger als tiefgründige Analysen. Dementsprechend muss man etwas suchen, um die gehaltvolleren Auseinandersetzungen mit den Neuerungen zu finden.
Nachdem gestern die neuen AirPods Pro 3 an der Reihe waren, hat Apple heute den Startschuss für die ersten Besprechungen der neuen Modelle der Apple Watch erteilt. Morgen Nachmittag dürften dann die Videos zu den neuen iPhones folgen.
Eine umfangreiche und realistische Auseinandersetzung mit der Apple Watch Series 11, der Apple Watch Ultra 3 und der Apple Watch SE 3 hat wie gewohnt Rafael Zeier zu bieten. Der Schweizer Journalist nimmt sich eine halbe Stunde Zeit, um die Uhren ausführlich zu präsentieren und seine ersten Eindrücke dazu wiederzugeben. Das Thema erster Eindruck wird in diesem Zusammenhang auch betont. Ein tatsächlicher Erfahrungsbericht ist angesichts der wenigen Tage, die die von Apple bevorzugten Tester die neuen Geräte in den Händen halten, definitiv nicht möglich. Insbesondere fundierte Erfahrungswerte mit Blick auf die Akkulaufzeiten der Geräte lassen sich in so kurzer Zeit kaum ermitteln.
Die Apple Watch Ultra 3 im Detail
Auch wenn man aktuell sicherlich nicht viel mehr zu den neuen Apple-Uhren sagen kann, haben wir hier noch ein paar weitere Videos aus den USA verlinkt, deren Autoren das eine oder andere Detail auch noch als wichtig erachten oder in ihren Beiträgen einfach andere und sehenswerte Bilder der Uhren unterbringen.
Brian Song hat sich im Speziellen mit der neuen Generation der Apple Watch Ultra befasst und geht in seinem Review auch auf verschiedene neue Funktionen von watchOS 26 ein. Ergänzend dazu liefern iJustine und Kate Kozuch von Tom’s Guide einen Überblick über alle neu vorgestellten Apple-Watch-Modelle.
Ich bin gespannt
iPhone check
Airpods Pro 3 check
Apple Watch Ultra 3 – nope, die 2er reicht.
Hab noch ne Series 7 Edelstahl, ehrlich gesagt tut es die auch noch. Auch wenn der Akku schwächelt. Aber so richtig Reize tun mich die 11er Modelle nicht. Da eher noch die SE3.
Hab auch die 7er Edelstahl mit schwächelnden Akku. Und erwäge tatsächlich die 10er Titan zu nehmen. Das einzigste Plus der 11er wäre 5G und 24 Std Batterie gegen 150€ Ersparnis.
Ich hatte die erste, die 4er und 7er. Alle Edelstahl silber. Und ehrlich gesagt, habe ich kaum Mehrwert. Für mich ist die watch in erster Linie für Notifications, Zeitanzeige, telefonieren, wetter anzeige, Termine/Kalender. Das always on display ist gut gewesen, klar das größere Display und dünne Ränder. Sonst ist mir der rest egal.
Also die Vermessung des Körpers ist doch auch praktisch.
Wenn der Akku unter 80% hat, lass den Akku tauschen. Dann bekommst du für kleines Geld eine neue Uhr.
Ich behalt meine 5er weiterhin.
Ich habe immer noch die Ultra 1. läuft immer noch prima. Wird aber meine letzte Apple Watch sein. Jeder andere popel Hersteller bringt Uhren raus die nicht jeden/jeden zweiten Tag geladen werden müssen. Zudem haben alle aw bei mir beim Training immer Probleme gehabt den Puls kontinuierlich zu messen.
Hybriduhren kann ich empfehlen. Meine lade ich einmal im Monat, bringt auch alle wichtigen Gesundheitstracker mit, zeigt Notifications an und sieht auch noch schick aus.
Sind halt weit weg von Smartwatches. Und daher auch nicht vergleichbar.
Äpfel und Birnen! Die meisten Smartwatches die man nur alle paar Wochen laden muss sind nur Fitnesstracker mit smarten Funktionen.
Hab auch die Ultra 1 und sehe noch nicht wirklich einen Mehrwert zu der 3.
Der gute Rafael, top
Brian Tong behauptet doch tatsächlich, dass die neue Ultra 3 jetzt dünner geworden ist, was absolut nicht stimmt.
Laut Apple ist sie das.
Dieses Jahr mogelt Apple aber schon bei den Daten:
Bei den iPhones wurde die Messmethode der Akkulaufzeit geändert.
Bei der Ultra 3 soll angeblich ohne Sensor die Tiefe gemessen worden sein.
Dieses Jahr hat die Marketing Abteilung bei Apple übernommen.
Bzw. Bei der Messmethode bei den Apple Watches. Einer hatte das auf Reddit gepostet aus Apples Kleingedrucktem.
Völliger Blödsinn.
Nein.
Die Ultra 3 ist genauso dick wie die Ultra 2, Apple misst einfach nicht mehr den Sensor mit. (auch DER bekannte Sport gadget Tester DCRainmaker schreibt es!)
Und bei den Akkulaufzeiten der AW11 hat Apple die Messmethode angepasst:
einfach 6 std. Schlaf hinten dran gefügt -> voila, genau das sind die 6 std. Mehr Akkulaufzeit.
Bei Reddit gibt es einen großen thread darüber!
Und die Videos da oben die eine längere Akkulaufzeit bestätigen ignorierst du? Abgesehen davon hat Apple Akkulaufzeiten mit Vergleichswerte auf der Seite.
Ach und Reddit steht viel Müll. Bitte eine seriöse Quelle.
Naja. Das die AW einen Tick bessere Akkulaufzeit haben bezweifle ich nicht. Aber es ist schon ein Unterschied ob 6 std. Am Tag bei normaler Benutzung oder 6 std. Schlaftracking!
Der Akku ist nur etwas gewachsen (10%?) aber dank der neuen u. günstigen Messmethode kommt man von 18 std. auf 24 std.
Hier von Apples Seite (Vergleich der Uhren) aus dem kleingedruckenten:
Apple Watch 11:
„ Die Ladekapazität einer Batterie für den ganzen Tag inklusive Schlaferfassung basiert auf folgendem Gebrauch:
300 Display-Aktivierungen durch Armheben, 90 Mitteilungen, 15 Minuten App Nutzung, 60 Minuten Training mit Musik von der Apple Watch über Bluetooth und 6 Stunden Schlaferfassung im Verlauf von 24 Stunden.“
Apple Watch 10:
„ Die Ladekapazitat einer Batterie für den ganzen Tag basiert auf folgendem Gebrauch: 300 Display-Aktivierungen durch Armheben, 90 Benachrichtigungen,
15 Minuten App Nutzung und 60 Minuten Training mit Musik von der Apple Watch über Bluetooth im Verlauf von 18 Stunden.
Die 6 std. Mehr Akkulaufzeit beziehen sich NUR auf Schlafaufzeichnung.
Rafael Zeier hat in den Kommentaren zu seinem Video bestätigt, dass die Messmethode für die Dicke der Uhr wohl geändert wurde und schon im Video gesagt, dass er keinen Unterschied in der Dicke feststellen konnte.
Auf der US Apple Website sind WU2 und WU3 gleich dick mit 12mm. Auf der DE Apple Website ist die WU2 14,4mm dick und die WU3 12mm. Entweder ein Contentfehler, oder Apple misst tatsächlich plötzlich anders…
aus mitunter demselben Grund habe ich mir die 11er bestellt, weil sie dünner sein soll als die 10er. Und nun habe ich gesehen, dass das gar nicht stimmen soll. Finde das langsam abenteuerlich, da wird doch gemogelt mittlerweile.
War jetzt knapp davor mir eine Apple Watch Ultra 3 zu bestellen, jetzt habe ich gesehen das Tag Heuer im Oktober die neue Connected Calibre E5 vorstellen wird. Die beiden möchte ich noch gerne vergleichen. Bin schon neugierig darauf
Vor kurzem eine neue 10er gekauft-mit Bonuspunkten meiner Krankenkasse. ( Tipp für alle, die in der DAK sind!) Die macht was sie soll, da braucht es die 11er nicht.
Geht auch bei der IKK classic. Mache ich jedes Jahr. Gibt immer mehrere Hundert Euro!