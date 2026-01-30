Jetzt mit Gruppenchats: Spotify erweitert Nachrichtenfunktion

Der Musikstreaming-Dienst Spotify baut seine im vergangenen Sommer gestartete Nachrichtenfunktion weiter aus. Nachdem Nutzer seit August 2025 einzelne Titel, Podcasts oder Hörbücher direkt innerhalb der App an einzelne Kontakte senden können, lassen sich Inhalte nun auch in Gruppenchats teilen.

Die Erweiterung ist ab sofort verfügbar und knüpft an die im Vorjahr eingeführte Messenger-Funktion an, mit der Spotify Empfehlungen stärker in die eigene App holen wollte.

Gruppenchats für Empfehlungen innerhalb der App

Neu ist die Möglichkeit, Inhalte mit bis zu zehn Personen gleichzeitig zu teilen. Die Gruppenchats funktionieren nach demselben Prinzip wie die bisherigen Einzelunterhaltungen. Voraussetzung ist, dass zwischen den beteiligten Konten bereits eine Verbindung besteht, etwa durch gemeinsame Playlists, Blends, Jams oder über einen Duo- oder Familientarif. Auch das Alter von mindestens 16 Jahren bleibt Voraussetzung für die Nutzung.

Das Teilen erfolgt weiterhin direkt aus der Wiedergabeansicht heraus. Nutzer wählen dort das Teilen-Symbol, entscheiden sich für einen bestehenden Chat oder eine Gruppe und senden den gewünschten Inhalt ab. Innerhalb der Unterhaltung können die Teilnehmer mit kurzen Textnachrichten oder Emojis reagieren und weitere Inhalte ergänzen.

Spotify versteht die Funktion als Ergänzung zu bestehenden Sharing-Optionen über externe Dienste und nicht als Ersatz für Messenger wie WhatsApp oder Instagram.

Schutzmechanismen auch für Gruppen

Die mit dem Start der Nachrichtenfunktion eingeführten Kontroll- und Sicherheitsmechanismen gelten auch für Gruppenchats. Nachrichtenanfragen können abgelehnt werden, einzelne Nutzer lassen sich blockieren und die gesamte Funktion kann in den Einstellungen deaktiviert werden. Inhalte werden bei der Übertragung und Speicherung verschlüsselt.

Zusätzlich setzt Spotify auf automatisierte Prüfungen, um rechtswidrige oder schädliche Inhalte zu erkennen. Meldungen von Nutzern werden von Moderationsteams geprüft. Damit bleibt der Ansatz unverändert, den Spotify bereits bei der Einführung der Einzelchats verfolgt hat.