Für Spotifys Empfehlungen: Kinderlieder, Hörbücher und mehr endlich ignorierbar

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify bietet seinen zahlenden Nutzern zahlreiche, automatisch generierte Wiedergabelisten an, die grob auf den Hörgewohnheiten und damit auf dem Geschmack der Hörer basieren.

Welche Wiedergabelisten Spotify für euch bereithält kann in der Spotify-App mit einem Tab auf den Bereich „Suche“ unten mittig in der iPhone-Applikation und dann durch die anschließende Auswahl der Sektion „Für dich erstellt“ in Augenschein genommen werden. Zu den populärsten Wiedergabelisten gehören hier der so genannte „Mix der Woche“, der immer Montags neu erstellt wird und das „Release Radar“, das immer am Freitag neu zusammengesetzt wird.

Bislang gab es jedoch keine Möglichkeit die Auswahl Spotifys zu beeinflussen – außer natürlich mit der Umstellung der eigenen Hörgewohnheiten. Dies ändert sich nun.

Wiedergabelisten lassen sich ausschließen

Wie die Skandinavier jetzt angekündigt haben werden Nutzer des Streaming-Dienstes fortan die Möglichkeit haben direkter als bislang in die Personalisierung des Musikdienstes einzugreifen.

Dies soll sich vor allem für Anwender bezahlt machen die bestimmte Inhalte immer wieder hören (etwa Einschlaf-, Kindergartenlieder- oder Workout-Playlisten), aber nicht unbedingt wollen, dass diese als Basis für weitere Empfehlungen dienen.

So hat Spotify angekündigt eine Funktion ausrollen zu wollen, mit der sich ausgewählte Wiedergabelisten aus dem persönlichen „Geschmacksprofil“ ausschließen lassen. Ihr müsst Wiedergabelisten, deren wiederholte Wiedergabe keine neuen Empfehlungen nach sich ziehen soll, lediglich aus dem eigenen Geschmacksprofil ausschließen. Dies soll schon bald über die drei Punkt im Menü der jeweiligen Wiedergabeliste möglich sein.

Damit könnt ihr vorhandene Hörbuch-, Kinderlieder- und Einschlaf-Playlisten dann aus dem Pool der Inhalte entfernen, auf deren Basis der nächste „Mix der Woche“ erstellt wird. Auch die historische Nutzung entsprechender Playlisten wird dann nicht mehr berücksichtigt. Die neue Funktion wird im Laufe der kommenden Wochen von Spotify ausgerollt.