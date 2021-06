Spotify: Audio-Ausschnitte sollen beim Entdecken neuer Podcasts unterstützen

Spotify hält sich mit den Details zu den damit verbundenen Plänen noch zurück, doch braucht es keine Glaskugel um vorauszusagen, dass die Integration der von Podz erstellten Software die Suche und Auswahl neuer Podcasts deutlich erleichtern wird. Gleichzeitig zeigt das Unternehmen hier einmal mehr, dass das Thema Podcasts auch langfristig ein festes Standbein im Rahmen seines Streaming-Angebots sein wird. Die für Nutzer sichtbare Integration von Podz in die Spotify-App soll noch in diesem Jahr starten.

Über Spotify können Nutzer derzeit auf rund 2,6 Millionen Podcasts zugreifen, zusätzliche Hilfe bei der Auswahl ist von daher sicher kein Fehler. Ein verbesserter Dienst am Kunden dürfte darüber hinaus dazu beitragen, dass Spotify seine Position im Wettstreit mit anderen Anbietern verstärkt. Wie wir wissen, engagiert sich auch Apple aktuell umfassend in diesem Medienbereich und hat nicht nur seine Podcast-App überarbeitet, sondern auch ein neues Abo-Angebot eingeführt .

