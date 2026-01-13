Ausziehbare Kabel und Qi2-Ladepad
Baseus Nomos 245W: Leistungsfähiges Tischladegerät mit Display
Mit dem Modell Nomos 245W bietet Baseus sein neuestes Ladegerät-Flaggschiff auch in Deutschland an. Die Kombi-Ladestation für Smartphones, Tablets und Notebooks ist bei Amazon zum Preis von 179,99 Euro erhältlich.
Die Neuvorstellung ist ein gleichermaßen kompaktes wie vielseitiges Ladegerät, das sich auf zwei Silikonunterlagen rutschfest auf dem Schreibtisch platzieren lässt. Optisch fällt zunächst das in die Oberseite eingelassene und ausklappbare Qi2-Ladepad auf, mit dessen Hilfe sich ein iPhone oder sonstige kompatible Geräte mit bis zu 15 Watt kabellos laden lassen.
Integriertes Display informiert über Nutzung
An der Vorderseite des Nomos 245 informiert ein Display über die aktuelle Verwendung. Die Anzeige kann über die Belegung der Anschlüsse und die aktuell von diesen bezogene Leistung informieren und zeigt zudem an, ob der integrierte Lüfter aktiv ist oder die Ladeleistung automatisch reduziert wurde, um eine Überhitzung zu vermeiden. Der Wechsel zwischen den einzelnen Ansichten erfolgt per Tastendruck.
Neben dem Qi2-Ladepad auf der Geräteoberseite stehen noch fünf USB-Anschlüsse zur Verfügung, von denen zwei mit ausziehbaren Ladekabeln ausgestattet sind, die sich mit acht verschiedenen Längeneinstellungen auf bis zu 80 Zentimeter ausziehen lassen.
Bis zu 140 Watt pro Anschluss
Die maximale Ladeleistung der ausziehbaren Kabel beträgt bei Einzelnutzung bis zu 100 Watt. Über die beiden auf der Vorderseite platzierten USB-C-Buchsen kann das neue Ladegerät von Baseus jeweils bis zu 140 Watt abgeben. Zusätzlich findet sich auf der linken Seite noch ein USB-A-Anschluss integriert, über den verbundene Geräte bis zu 22,5 Watt Ladeleistung beziehen können.
Die maximale gleichzeitige Leistungsabgabe wird laut Baseus abhängig von den verbundenen Geräten in Echtzeit und intelligent verteilt. Auch wenn alle Anschlüsse genutzt werden, stehen so beispielsweise über die beiden USB-C-Verbindungen auf der linken Geräteseite noch jeweils 65 Watt für verbundene Geräte bereit.
Praktisch, aber hohe Qualität an Hässlichkeit.
Und ein Riesending.
Neben Hässlichkeit aber auch etwas albern.
Toll wäre es, wenn noch Anschlüsse nach hinten weggehen würden
+1
oder wenigstens alle zur selben Seite anstatt dieses Heckmeck
Keine 25 Watt qi2 hm
*Qi 2.2
Fest integrierte Kabel? Für mich ein Nogo! Da bleibe ich lieber bei meiner Anker habe 4 x USB C und 2 x USB A. Dazu noch die Möglichkeit mich per Bluetooth auf das Gerät zu schalten und alle Einstellungen und Werte über die App abzulesen, Ports zu priorisieren, beziehungsweise auch ganz abzuschalten. Das ganze sogar auch aus der Ferne, sofern man die Ladestation auch mit dem heimischen WLAN verbunden hat.
Und ja, auf das Qi Laden kann ich bei so einer Station problemlos verzichten.
Irgendwie geht das in eine komische Richtung. Früher hat man das Ladegerät in die Steckdose gesteckt wenn man es brauchte. Jetzt stellt man sich einen Klotz auf den Schreibtisch, der die ganze Zeit Strom verbraucht.
Wer muss denn wirklich so viele Geräte gleichzeitig laden?
Naja, nicht unbedingt laden, aber evtl. generell mit Strom versorgen…?!
Kommt bei uns schon vor: 2x Handy + iPad + tadchenlampe oder sonst nen USB Zubehör (Nachtlicht für‘s Kind usw).
Hab mit nen günstiges Ladegerät dafür in eine alte Taschentuchbox gebaut und nur die Kabel hängen raus. Ist auch immer am Strom nur leider ohne Display zur Leistungs-/Ladeüberwachung.
Ich will solche „permanenten Leuchte-Dinger“ nicht bei mir rumstehen haben .. in der Nacht einfach nur nervig. Asiatische Unternehmen neigen ja leider sehr oft dazu, dass deren Produkte hell leuchten, blinken und am besten auch noch bei jeder Statusänderung Töne von sich geben.
Das Display wirst du bestimmt, wie bei anderen Geräten diese Art auch komplett ausschalten können. Bei meiner Anker geht das zum Beispiel völlig problemfrei.