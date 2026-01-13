Baseus Nomos 245W: Leistungsfähiges Tischladegerät mit Display

Mit dem Modell Nomos 245W bietet Baseus sein neuestes Ladegerät-Flaggschiff auch in Deutschland an. Die Kombi-Ladestation für Smartphones, Tablets und Notebooks ist bei Amazon zum Preis von 179,99 Euro erhältlich.

Die Neuvorstellung ist ein gleichermaßen kompaktes wie vielseitiges Ladegerät, das sich auf zwei Silikonunterlagen rutschfest auf dem Schreibtisch platzieren lässt. Optisch fällt zunächst das in die Oberseite eingelassene und ausklappbare Qi2-Ladepad auf, mit dessen Hilfe sich ein iPhone oder sonstige kompatible Geräte mit bis zu 15 Watt kabellos laden lassen.

Integriertes Display informiert über Nutzung

An der Vorderseite des Nomos 245 informiert ein Display über die aktuelle Verwendung. Die Anzeige kann über die Belegung der Anschlüsse und die aktuell von diesen bezogene Leistung informieren und zeigt zudem an, ob der integrierte Lüfter aktiv ist oder die Ladeleistung automatisch reduziert wurde, um eine Überhitzung zu vermeiden. Der Wechsel zwischen den einzelnen Ansichten erfolgt per Tastendruck.

Neben dem Qi2-Ladepad auf der Geräteoberseite stehen noch fünf USB-Anschlüsse zur Verfügung, von denen zwei mit ausziehbaren Ladekabeln ausgestattet sind, die sich mit acht verschiedenen Längeneinstellungen auf bis zu 80 Zentimeter ausziehen lassen.

Bis zu 140 Watt pro Anschluss

Die maximale Ladeleistung der ausziehbaren Kabel beträgt bei Einzelnutzung bis zu 100 Watt. Über die beiden auf der Vorderseite platzierten USB-C-Buchsen kann das neue Ladegerät von Baseus jeweils bis zu 140 Watt abgeben. Zusätzlich findet sich auf der linken Seite noch ein USB-A-Anschluss integriert, über den verbundene Geräte bis zu 22,5 Watt Ladeleistung beziehen können.

Die maximale gleichzeitige Leistungsabgabe wird laut Baseus abhängig von den verbundenen Geräten in Echtzeit und intelligent verteilt. Auch wenn alle Anschlüsse genutzt werden, stehen so beispielsweise über die beiden USB-C-Verbindungen auf der linken Geräteseite noch jeweils 65 Watt für verbundene Geräte bereit.