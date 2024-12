Ab 400 Euro kostenlos: Lidl bietet Rabattsystem für Disney+ an

Der Lebensmittelhändler Lidl hat ein Rabattsystem eingeführt, mit dem Kunden über die Lidl Plus App vergünstigten Zugang zum Video-Streaming-Dienst Disney+ erhalten können. Dabei handelt es sich zwar ausschließlich um den Zugang „Standard mit Werbung“, der regulär mit 5,99 Euro pro Monat berechnet wird, wer die Lidl Plus-App jedoch ohnehin schon nutzt, kann hier profitieren.

Nutzer, die sich für das Angebot anmelden, können das Paket zunächst für bis zu zwei Monate kostenlos nutzen. Im Anschluss soll der monatliche Preis 4,99 Euro betragen. Durch zusätzliche Rabatte kann der Abopreis je nach Einkaufsvolumen weiter reduziert werden.

Ab 400 Euro Einkaufsvolumen kostenlos

Um die Rabatte zu erhalten, müssen Nutzer die Lidl Plus-App herunterladen, den sogenannten „Disney+ Rabattsammler“ aktivieren und sich mit Lidl Pay registrieren. Anschließend ist ein Mindesteinkauf von 20 Euro erforderlich, um die ersten beiden Gratismonate zu erhalten.

Paket Standard mit Werbung

Disney+ für maximal 4.99 €/Monat

3.99 €/Monat (-1 €) ab 60 €

2.99 €/Monat (-2 €) ab 120 €

2.49 €/Monat (-2.50 €) ab 200 €

Disney+ einen weiteren Monat gratis (-4.99 €) streamen ab 400 €

Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums reduziert sich der monatliche Preis von Disney+ schrittweise, wenn bestimmte Einkaufswerte im Folgemonat erreicht werden. Beispielsweise sinkt der monatliche Preis bei einem Einkaufsvolumen von 120 Euro auf 2,99 Euro, während Kunden bei einem Umsatz von 400 Euro Disney+ im Folgemonat erneut kostenlos nutzen können.

Nutzung von Lidl Pay erforderlich

Das Angebot richtet sich laut Lidl ausschließlich an Neukunden des Disney+ Rabattsammlers in der App und gilt nicht für Kunden mit einem bereits bestehenden Disney+ Abonnement. Für den Erhalt der Rabatte müssen Einkäufe mit der Lidl Plus App erfasst und per Lidl Pay bezahlt werden. Bestimmte Artikelgruppen, wie Tabakwaren und Geschenkkarten, sind von der Berechnung des Einkaufswertes ausgenommen.

Das Rabattsystem ist an die Nutzung von Lidl Pay gebunden, einem mobilen Bezahldienst, bei dem die IBAN des Nutzers hinterlegt werden muss. Lidl will so die Transaktionsgebühren einsparen, die die Handelskette bei der Nutzung von Kreditkarten und Apple Pay abdrücken muss.