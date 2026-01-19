iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 202 Artikel

Im Stil des Macintosh 128K

Classic LS: Spigen bringt Mac-Retro-Hülle für das iPhone 17 Pro
7 Kommentare 7

Der Zubehörhersteller Spigen plant, seine neue Retro-Hülle für das iPhone auch in Deutschland anzubieten. Das Modell trägt den Namen Classic LS und richtet sich an Nutzer des iPhone 17 Pro.

Life Iphone 17pro Classic Ls Magfit 03

Gestalterische Vorlage ist der Macintosh 128K aus dem Jahr 1984. Spigen hatte die Hülle Anfang Januar zunächst in den USA vorgestellt und den Verkaufsstart für weitere Märkte angekündigt. Hierzulande soll der Vertrieb im Februar beginnen. Für den deutschen Markt wird ein Preis von etwa 60 Euro erwartet.

Anlehnung an frühe Apple-Rechner

Optisch orientiert sich die Classic-LS-Hülle an der kompakten Form und der Farbgebung des ersten Macintosh. Die Rückseite greift Details des historischen Rechners auf, ähnlich wie wir es bereits von anderen Hüllen des Anbieters kennen. Spigen setzt dabei auf eine Kombination aus Polycarbonat und TPU.

Spigen Classic Ls Large
Diese Materialmischung soll Stabilität bieten und zugleich eine gewisse Flexibilität beim Aufziehen der Hülle ermöglichen. An der Seite befindet sich eine Öffnung für Tragebänder, die sowohl für Handgelenk- als auch Schulterriemen gedacht ist. Spigen bietet dafür passende Zubehörprodukte separat an.

Schutz und MagSafe-Unterstützung

Neben dem Design legt der Hersteller den Fokus auf den Geräteschutz. Die Hülle soll dafür sorgen, dass das iPhone auch nach mehrfachen Stürzen aus rund 1,22 Metern Höhe noch voll funktionsfähig bleibt. Zusätzlich unterstützt die Classic LS das MagFit-System von Spigen, das mit Apples MagSafe-Zubehör kompatibel ist.
Classsic.ls

Ladegeräte und Halterungen lassen sich dadurch ohne Entfernen der Hülle nutzen. Für die Kamerasteuerung kommt ein separater Button aus Leiterplattenmaterial zum Einsatz, der die Bedienung trotz Abdeckung ermöglichen soll.

Zum Verkaufsstart plant Spigen Varianten für das iPhone 17 Pro und das größere Pro-Max-Modell. Der Marktstart ist für Mitte Februar vorgesehen.

Produkthinweis
Spigen iPhone 17 Pro Hülle [2025 NEU Edition] [Retro-Inspirierter Design] Classic LS MagFit Case Handyhülle,... 35,99 EUR

Produkthinweis
Spigen DA30S-LS Handykette [Retro Macintosh Design]- Premium Monotone Stone Design, Sicherer Verschluss, Anti-Diebstahl... 20,99 EUR

19. Jan. 2026 um 16:01 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Schade nicht für mehr Iphone Modelle.
    Hätte mir auch gern die iMac-Hülle für mein iPhone 15 Plus geholt, nur gab es das leider nie für mein Modell.

  • Dann wirst du dir wohl ein IPhone kaufen müssen für die passende Hülle. Grins.

  • Hatte ich schon vor ein paar Tagen gesehen. Grundsätzlich ganz nice, aber mich stört irgendwie das Spigen Logo. Ich hab mir die transparente Neo One Hülle von denen gekauft und bin äußerst zufrieden. Wenngleich die Hülle eine UVP von 60€ hat, so gibt’s das Teil für unter 20€ bei Amazon. Ähnliches erwarte ich auch bei dem Modell, welches hier gezeigt wird.

  • Sieht total cool aus. Schade, dass es nicht für das normale 17er verfügbar ist.

  • Schaut mal bei Amazon nach Spigen Classic, da gibt es iMac G3 artige Cases für iPhones.

