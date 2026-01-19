Im Stil des Macintosh 128K
Classic LS: Spigen bringt Mac-Retro-Hülle für das iPhone 17 Pro
Der Zubehörhersteller Spigen plant, seine neue Retro-Hülle für das iPhone auch in Deutschland anzubieten. Das Modell trägt den Namen Classic LS und richtet sich an Nutzer des iPhone 17 Pro.
Gestalterische Vorlage ist der Macintosh 128K aus dem Jahr 1984. Spigen hatte die Hülle Anfang Januar zunächst in den USA vorgestellt und den Verkaufsstart für weitere Märkte angekündigt. Hierzulande soll der Vertrieb im Februar beginnen. Für den deutschen Markt wird ein Preis von etwa 60 Euro erwartet.
Anlehnung an frühe Apple-Rechner
Optisch orientiert sich die Classic-LS-Hülle an der kompakten Form und der Farbgebung des ersten Macintosh. Die Rückseite greift Details des historischen Rechners auf, ähnlich wie wir es bereits von anderen Hüllen des Anbieters kennen. Spigen setzt dabei auf eine Kombination aus Polycarbonat und TPU.
Diese Materialmischung soll Stabilität bieten und zugleich eine gewisse Flexibilität beim Aufziehen der Hülle ermöglichen. An der Seite befindet sich eine Öffnung für Tragebänder, die sowohl für Handgelenk- als auch Schulterriemen gedacht ist. Spigen bietet dafür passende Zubehörprodukte separat an.
Schutz und MagSafe-Unterstützung
Neben dem Design legt der Hersteller den Fokus auf den Geräteschutz. Die Hülle soll dafür sorgen, dass das iPhone auch nach mehrfachen Stürzen aus rund 1,22 Metern Höhe noch voll funktionsfähig bleibt. Zusätzlich unterstützt die Classic LS das MagFit-System von Spigen, das mit Apples MagSafe-Zubehör kompatibel ist.
Ladegeräte und Halterungen lassen sich dadurch ohne Entfernen der Hülle nutzen. Für die Kamerasteuerung kommt ein separater Button aus Leiterplattenmaterial zum Einsatz, der die Bedienung trotz Abdeckung ermöglichen soll.
Zum Verkaufsstart plant Spigen Varianten für das iPhone 17 Pro und das größere Pro-Max-Modell. Der Marktstart ist für Mitte Februar vorgesehen.
Schade nicht für mehr Iphone Modelle.
Hätte mir auch gern die iMac-Hülle für mein iPhone 15 Plus geholt, nur gab es das leider nie für mein Modell.
Dann wirst du dir wohl ein IPhone kaufen müssen für die passende Hülle. Grins.
Genau !….
Hatte ich schon vor ein paar Tagen gesehen. Grundsätzlich ganz nice, aber mich stört irgendwie das Spigen Logo. Ich hab mir die transparente Neo One Hülle von denen gekauft und bin äußerst zufrieden. Wenngleich die Hülle eine UVP von 60€ hat, so gibt’s das Teil für unter 20€ bei Amazon. Ähnliches erwarte ich auch bei dem Modell, welches hier gezeigt wird.
Die sieht relativ dick aus. Oder täuscht das nur?
Sieht total cool aus. Schade, dass es nicht für das normale 17er verfügbar ist.
Schaut mal bei Amazon nach Spigen Classic, da gibt es iMac G3 artige Cases für iPhones.