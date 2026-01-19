Classic LS: Spigen bringt Mac-Retro-Hülle für das iPhone 17 Pro

Der Zubehörhersteller Spigen plant, seine neue Retro-Hülle für das iPhone auch in Deutschland anzubieten. Das Modell trägt den Namen Classic LS und richtet sich an Nutzer des iPhone 17 Pro.

Gestalterische Vorlage ist der Macintosh 128K aus dem Jahr 1984. Spigen hatte die Hülle Anfang Januar zunächst in den USA vorgestellt und den Verkaufsstart für weitere Märkte angekündigt. Hierzulande soll der Vertrieb im Februar beginnen. Für den deutschen Markt wird ein Preis von etwa 60 Euro erwartet.

Anlehnung an frühe Apple-Rechner

Optisch orientiert sich die Classic-LS-Hülle an der kompakten Form und der Farbgebung des ersten Macintosh. Die Rückseite greift Details des historischen Rechners auf, ähnlich wie wir es bereits von anderen Hüllen des Anbieters kennen. Spigen setzt dabei auf eine Kombination aus Polycarbonat und TPU.



Diese Materialmischung soll Stabilität bieten und zugleich eine gewisse Flexibilität beim Aufziehen der Hülle ermöglichen. An der Seite befindet sich eine Öffnung für Tragebänder, die sowohl für Handgelenk- als auch Schulterriemen gedacht ist. Spigen bietet dafür passende Zubehörprodukte separat an.

Schutz und MagSafe-Unterstützung

Neben dem Design legt der Hersteller den Fokus auf den Geräteschutz. Die Hülle soll dafür sorgen, dass das iPhone auch nach mehrfachen Stürzen aus rund 1,22 Metern Höhe noch voll funktionsfähig bleibt. Zusätzlich unterstützt die Classic LS das MagFit-System von Spigen, das mit Apples MagSafe-Zubehör kompatibel ist.



Ladegeräte und Halterungen lassen sich dadurch ohne Entfernen der Hülle nutzen. Für die Kamerasteuerung kommt ein separater Button aus Leiterplattenmaterial zum Einsatz, der die Bedienung trotz Abdeckung ermöglichen soll.

Zum Verkaufsstart plant Spigen Varianten für das iPhone 17 Pro und das größere Pro-Max-Modell. Der Marktstart ist für Mitte Februar vorgesehen.