Spigen bringt neuen MagSafe-Selfie-Stick mit Stativfunktion

Der Zubehörhersteller Spigen erweitert sein Sortiment um einen neuen Selfie-Stick mit integrierter Stativfunktion. Das bis zu 167 Zentimeter lange Modell richtet sich in erster Linie an Nutzer aktueller Smartphones und zielt in erster Linie auf iPhone-Modelle mit MagSafe ab. Die magnetische Halterung soll das Anbringen des Telefons vereinfachen und ohne zusätzliche Klemmen auskommen.

Für Smartphones ohne Apples Magnettechnik legt Spigen einen Metallring bei, der auf der Rückseite des Geräts angebracht werden kann. Dadurch bleibt das System auch für ältere oder nicht kompatible Modelle nutzbar. Laut Hersteller trägt der Stick Geräte mit einem Gewicht von bis zu einem Kilogramm.

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Neben der eigentlichen Halterung setzt Spigen auf eine Kombination aus Aluminiumgehäuse und rutschhemmenden Elementen. Silikonpads sollen Kratzer verhindern und gleichzeitig für einen stabilen Sitz sorgen. Eine Handschlaufe ergänzt das Filmemacher-Accessoire und soll zusätzliche Sicherheit beim Unterwegs-Einsatz bieten.

Überarbeitetes Modell mit Bluetooth 5.0

Im Vergleich zum Vorgänger hat Spigen mehrere Details angepasst. So unterstützt der integrierte Fotoauslöser nun Bluetooth 5.0 statt der bisher verwendeten Version 4.2. Dies soll eine stabilere Verbindung und eine verbesserte Energieeffizienz ermöglichen.

Zudem ist die Halterung jetzt vollständig um 360 Grad drehbar. Dadurch lassen sich Aufnahmen flexibler ausrichten, ohne das iPhone neu einsetzen zu müssen. Der Selfie-Stick lässt sich weiterhin von knapp 28 Zentimetern auf maximal rund 1,67 Meter ausziehen und deckt damit unterschiedliche Einsatzbereiche ab.

Das integrierte Stativ kann per Knopfdruck ausgeklappt werden. Die Konstruktion basiert auf einer dreieckigen Basis, die für einen sicheren Stand sorgen soll. Damit lässt sich das iPhone auch freihändig positionieren, etwa für Videoaufnahmen, FaceTime-Telefonate oder Gruppenfotos.

Zur Steuerung ist eine kleine Bluetooth-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Diese haftet magnetisch am Griff des Sticks und kann bei Bedarf abgenommen werden. Die Reichweite gibt der Hersteller mit bis zu zehn Metern an, abhängig von den Umgebungsbedingungen. Der Selfie-Stick wird zu einem Preis von rund 32 Euro angeboten.