SenPlayer 6.0: Sehenswerter Medienplayer erweitert Funktionsumfang

Mit Version 6.0 erhält die Medienplayer-Applikation SenPlayer ein umfangreiches Update. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die lokale Medien, Netzwerkfreigaben und Cloud-Inhalte in einer Oberfläche bündeln möchten. Neben Verbesserungen bei der Wiedergabe bringt das Update vor allem neue Funktionen für die Verwaltung verteilter Mediensammlungen.

Breite Unterstützung für Formate und Quellen

SenPlayer kombiniert die Wiedergabe lokaler Dateien mit Zugriff auf Netzwerk- und Cloudspeicher. Unterstützt werden unter anderem WebDAV, SMB und FTP sowie verschiedene Cloud-Dienste. Zusätzlich lassen sich IPTV-Listen einbinden. Die Applikation greift dabei auf Apples eigene Wiedergabetechnologie zurück und unterstützt hochauflösende Inhalte bis 8K sowie hohe Bildraten und HDR-Standards.

Auch die Anbindung an Medienserver wie Plex, Emby oder Jellyfin ist integriert. Inhalte aus mehreren Quellen können zusammengeführt und durchsucht werden. Wiedergabestände werden geräteübergreifend synchronisiert. Wer eine Serie auf dem iPhone beginnt, kann diese auf dem Mac oder Fernseher fortsetzen.

Vollversion zum Einmalkauf

Die Steuerung erfolgt über Gesten direkt im Videobild. Nutzer können etwa die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen, durch Inhalte springen oder Helligkeit und Lautstärke verändern. Ergänzt wird dies durch Funktionen wie Bild-in-Bild, automatisches Abspielen der nächsten Folge und einen Sleep-Timer.

Version 6.0 erweitert vor allem die Synchronisationsfunktionen. Wiedergabeverläufe und Favoriten lassen sich nun serverübergreifend anzeigen. Zudem unterstützt die App Apples iCloud-Sync für verschiedene Medieneinstellungen wie Tonspuren oder Untertitel.

Weitere Ergänzungen betreffen die Vorschau in der Fortschrittsleiste, das Vorladen der nächsten Episode sowie zusätzliche Sprachoptionen. Parallel dazu wurden Fehler bei der Darstellung von Medienbibliotheken und der Wiedergabe bestimmter Dateitypen behoben.

Die Anwendung bleibt in der Basisversion kostenlos, die Vollversion lässt sich über einen einmaligen In-App-Kauf freischalten. Für die iPhone-Vollversion werden 9,99 Euro fällig, die plattformübergreifende Komplettlizenz für iPhone, Mac, iPad und Apple TV liegt bei 14,99 Euro.