Breite Unterstützung für Formate und Quellen
SenPlayer 6.0: Sehenswerter Medienplayer erweitert Funktionsumfang
Mit Version 6.0 erhält die Medienplayer-Applikation SenPlayer ein umfangreiches Update. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die lokale Medien, Netzwerkfreigaben und Cloud-Inhalte in einer Oberfläche bündeln möchten. Neben Verbesserungen bei der Wiedergabe bringt das Update vor allem neue Funktionen für die Verwaltung verteilter Mediensammlungen.
Breite Unterstützung für Formate und Quellen
SenPlayer kombiniert die Wiedergabe lokaler Dateien mit Zugriff auf Netzwerk- und Cloudspeicher. Unterstützt werden unter anderem WebDAV, SMB und FTP sowie verschiedene Cloud-Dienste. Zusätzlich lassen sich IPTV-Listen einbinden. Die Applikation greift dabei auf Apples eigene Wiedergabetechnologie zurück und unterstützt hochauflösende Inhalte bis 8K sowie hohe Bildraten und HDR-Standards.
Auch die Anbindung an Medienserver wie Plex, Emby oder Jellyfin ist integriert. Inhalte aus mehreren Quellen können zusammengeführt und durchsucht werden. Wiedergabestände werden geräteübergreifend synchronisiert. Wer eine Serie auf dem iPhone beginnt, kann diese auf dem Mac oder Fernseher fortsetzen.
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Vollversion zum Einmalkauf
Die Steuerung erfolgt über Gesten direkt im Videobild. Nutzer können etwa die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen, durch Inhalte springen oder Helligkeit und Lautstärke verändern. Ergänzt wird dies durch Funktionen wie Bild-in-Bild, automatisches Abspielen der nächsten Folge und einen Sleep-Timer.
Version 6.0 erweitert vor allem die Synchronisationsfunktionen. Wiedergabeverläufe und Favoriten lassen sich nun serverübergreifend anzeigen. Zudem unterstützt die App Apples iCloud-Sync für verschiedene Medieneinstellungen wie Tonspuren oder Untertitel.
Weitere Ergänzungen betreffen die Vorschau in der Fortschrittsleiste, das Vorladen der nächsten Episode sowie zusätzliche Sprachoptionen. Parallel dazu wurden Fehler bei der Darstellung von Medienbibliotheken und der Wiedergabe bestimmter Dateitypen behoben.
Die Anwendung bleibt in der Basisversion kostenlos, die Vollversion lässt sich über einen einmaligen In-App-Kauf freischalten. Für die iPhone-Vollversion werden 9,99 Euro fällig, die plattformübergreifende Komplettlizenz für iPhone, Mac, iPad und Apple TV liegt bei 14,99 Euro.
Entwickler: 军 王
Laden
Das hat ja bei Infuse 6 Pro auch toll funktioniert mit der Lifetimelizenz… mittlerweile keine Updates mehr, weil es das Abo gibt oder die neue Lifetimeversion um 100€.
ist aber ein entwickler aus china, der wird updates liefern
Also wenn die Beschreibung auf der Website stimmt „-Supports 8k decoding. 8x speed , Bluray ISO“, dann ist das WOW.
Die erste Alternative zu Infuse, die ISO abspielen kann.
Der Player überzeugt durch seine Stabilität und Flexibilität. Zugriff auf meine Samba-Shares auf dem FRITZ!Box-NAS sowie auf Windows-File-Server funktioniert problemlos.
Anfangs traten vereinzelt Abstürze beim Abspielen von Videos auf. Nach Erhöhung der Cache-Größe im Player ließen sich diese Probleme vollständig beheben.
Die Lifetime-Lizenz ermöglicht die Nutzung ohne Zusatzkosten auf iPad, iPhone und Apple TV. Insgesamt ein sehr gutes und preislich attraktives Investment.
Selbstverständlich.
VLC?
VLC ist super, aber nicht vergleichbar für vernetztes eigenes Streaming.
Was bringt einen die Lifetime Lizenz?
Steht doch in der App einwandfrei, tabellarisch gegenübergestellt, beschrieben.
Danke, hatte ich am AppleTV übersehen.