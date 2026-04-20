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Wärmebehandlung gegen Juckreiz

Insektenstichheiler „Heat it“ zum Saisonstart für 19 Euro
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28 Kommentare 28

Die warme Jahreszeit vor Augen erinnert uns der Anbieter des Insektenstichheilers Heat it daran, dass wir es wohl demnächst auch wieder mit den ersten Steckmücken zu tun bekommen. Während die mit dem iPhone und Android-Geräten kompatible USB-C-Version des kleinen Zubehörs offiziell für knapp 30 Euro angeboten wird, kann man das Zubehör bei Amazon aktuell für 19 Euro kaufen.

Wärmebehandlung als bewährtes Verfahren

Mit der Wärmebehandlung nutzt der kleine Stecker ein seit langem bekanntes Verfahren zur Linderung von Insektenstichen. Durch gezielte Erhitzung kurz nach dem Stich soll der Juckreiz reduziert und die Hautreaktion abgeschwächt werden. Entsprechende Geräte sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und werden von mehreren Herstellern angeboten.

Heat It Usb C

Im Vergleich zu improvisierten Methoden wie der Zigarettenglut oder der Verwendung von erhitzten Gegenständen ermöglicht ein elektronischer Stichheiler eine kontrollierte und reproduzierbare Anwendung. So kann man hier beispielsweise die Temperatur abhängig von der Empfindlichkeit des Nutzers regulieren, was das Risiko von Hautreizungen oder gar Verletzungen verringert.

Nutzung direkt über das Smartphone

Der „Heat it“ wird direkt an das iPhone angeschlossen und bezieht seine Energie aus dem Akku des Geräts. Nach dem Start der zugehörigen App erhitzt sich die Spitze innerhalb weniger Sekunden. Anwender können zwischen Einstellungen für Erwachsene und Kinder sowie Optionen für empfindliche Haut auswählen. Auch die Dauer der Behandlung lässt sich variieren.

Heat It App

Im Sommer kommt der Heat it auch bei uns regelmäßig zum Einsatz. Die positive Wirkung bei Mückenstichen lässt sich nicht bestreiten, das Gerät zeigt in der Regel schnell eine lindernde Wirkung bei Juckreiz und Schwellungen.

Angesichts der kompakten Größe empfiehlt es sich, das Gerät am Schlüsselbund oder an einem festen Platz aufzubewahren, damit man es im „Ernstfall“ schnell griffbereit hat.

Produkthinweis
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20. Apr. 2026 um 15:15 Uhr von chris Fehler gefunden?


    28 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kann ich nur „wärmstens“ empfehlen. Funktioniert (zumindest bei uns) top, und ist mit der kompakten Bauweise als Schlüsselanhänger im Sommer immer mit dabei, wenn wir unterwegs sind.

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  • Produkt und Hilfe perfekt, der Clip ist Mist, große Gefahr nur noch den Clip zu besitzen.

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  • Bei mir helfen die Dinger auch bei mehrmaliger Anwendung absolut null. Insofern verbranntes Geld.

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  • Kann den Heatit auch nur absolut empfehlen, nutze ihn schon seit Jahren, erst in der Lightning- und nun in der USB-C-Variante!

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  • Lokal in den Müller Drogerien auch ganzjährig unter 20€ erhältlich.

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  • Zugeschlagen!
    Hatte bisher den Lightning im Einsatz. Seit Jahren hat der gute Dienste geleistet.
    Jetzt für das 17pro vor der Saison zugeschlagen. (USB-C)

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    • Genauso geht es mir auch. Kann das Teil nur empfehlen. Natürlich kann man auch mit massiver Selbstdisziplin den Juckreiz ignorieren und nicht kratzen. Aber das Teil verhindert eben diesen Juckreiz für ein paar Stunden und macht es dadurch jedenfalls sehr viel einfacher.

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  • Man kann den Stich auch in Ruhe lassen, nicht kratzen (soviel Selbstbeherrschung sollte man eigentlich haben) und ein bisschen Spucke drauf machen.

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  • Nach wie viel Anwendungen, muß das Teil geladen werden?

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  • knknzffrrchhhtkrszt

    Heat it (Heat it), heat it (heat it)
    No one wants to be defeated
    Showin‘ how funky and strong is your fight
    It doesn’t matter who’s wrong or right (Who’s wrong, who’s right)

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