Insektenstichheiler „Heat it“ zum Saisonstart für 19 Euro

Die warme Jahreszeit vor Augen erinnert uns der Anbieter des Insektenstichheilers Heat it daran, dass wir es wohl demnächst auch wieder mit den ersten Steckmücken zu tun bekommen. Während die mit dem iPhone und Android-Geräten kompatible USB-C-Version des kleinen Zubehörs offiziell für knapp 30 Euro angeboten wird, kann man das Zubehör bei Amazon aktuell für 19 Euro kaufen.

Wärmebehandlung als bewährtes Verfahren

Mit der Wärmebehandlung nutzt der kleine Stecker ein seit langem bekanntes Verfahren zur Linderung von Insektenstichen. Durch gezielte Erhitzung kurz nach dem Stich soll der Juckreiz reduziert und die Hautreaktion abgeschwächt werden. Entsprechende Geräte sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und werden von mehreren Herstellern angeboten.

Im Vergleich zu improvisierten Methoden wie der Zigarettenglut oder der Verwendung von erhitzten Gegenständen ermöglicht ein elektronischer Stichheiler eine kontrollierte und reproduzierbare Anwendung. So kann man hier beispielsweise die Temperatur abhängig von der Empfindlichkeit des Nutzers regulieren, was das Risiko von Hautreizungen oder gar Verletzungen verringert.

Nutzung direkt über das Smartphone

Der „Heat it“ wird direkt an das iPhone angeschlossen und bezieht seine Energie aus dem Akku des Geräts. Nach dem Start der zugehörigen App erhitzt sich die Spitze innerhalb weniger Sekunden. Anwender können zwischen Einstellungen für Erwachsene und Kinder sowie Optionen für empfindliche Haut auswählen. Auch die Dauer der Behandlung lässt sich variieren.

Im Sommer kommt der Heat it auch bei uns regelmäßig zum Einsatz. Die positive Wirkung bei Mückenstichen lässt sich nicht bestreiten, das Gerät zeigt in der Regel schnell eine lindernde Wirkung bei Juckreiz und Schwellungen.

Angesichts der kompakten Größe empfiehlt es sich, das Gerät am Schlüsselbund oder an einem festen Platz aufzubewahren, damit man es im „Ernstfall“ schnell griffbereit hat.