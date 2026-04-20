Wärmebehandlung gegen Juckreiz
Insektenstichheiler „Heat it“ zum Saisonstart für 19 Euro
Die warme Jahreszeit vor Augen erinnert uns der Anbieter des Insektenstichheilers Heat it daran, dass wir es wohl demnächst auch wieder mit den ersten Steckmücken zu tun bekommen. Während die mit dem iPhone und Android-Geräten kompatible USB-C-Version des kleinen Zubehörs offiziell für knapp 30 Euro angeboten wird, kann man das Zubehör bei Amazon aktuell für 19 Euro kaufen.
Wärmebehandlung als bewährtes Verfahren
Mit der Wärmebehandlung nutzt der kleine Stecker ein seit langem bekanntes Verfahren zur Linderung von Insektenstichen. Durch gezielte Erhitzung kurz nach dem Stich soll der Juckreiz reduziert und die Hautreaktion abgeschwächt werden. Entsprechende Geräte sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und werden von mehreren Herstellern angeboten.
Im Vergleich zu improvisierten Methoden wie der Zigarettenglut oder der Verwendung von erhitzten Gegenständen ermöglicht ein elektronischer Stichheiler eine kontrollierte und reproduzierbare Anwendung. So kann man hier beispielsweise die Temperatur abhängig von der Empfindlichkeit des Nutzers regulieren, was das Risiko von Hautreizungen oder gar Verletzungen verringert.
Nutzung direkt über das Smartphone
Der „Heat it“ wird direkt an das iPhone angeschlossen und bezieht seine Energie aus dem Akku des Geräts. Nach dem Start der zugehörigen App erhitzt sich die Spitze innerhalb weniger Sekunden. Anwender können zwischen Einstellungen für Erwachsene und Kinder sowie Optionen für empfindliche Haut auswählen. Auch die Dauer der Behandlung lässt sich variieren.
Im Sommer kommt der Heat it auch bei uns regelmäßig zum Einsatz. Die positive Wirkung bei Mückenstichen lässt sich nicht bestreiten, das Gerät zeigt in der Regel schnell eine lindernde Wirkung bei Juckreiz und Schwellungen.
Angesichts der kompakten Größe empfiehlt es sich, das Gerät am Schlüsselbund oder an einem festen Platz aufzubewahren, damit man es im „Ernstfall“ schnell griffbereit hat.
Kann ich nur „wärmstens“ empfehlen. Funktioniert (zumindest bei uns) top, und ist mit der kompakten Bauweise als Schlüsselanhänger im Sommer immer mit dabei, wenn wir unterwegs sind.
Kann ich so bestätigen :)
+1
Kann ich auch so bestätigen.
Funktioniert tadellos.
Tip: die Metallhülle dazubestellen. Die Plastikkappe verliert man früher oder später.
Produkt und Hilfe perfekt, der Clip ist Mist, große Gefahr nur noch den Clip zu besitzen.
Dazu habe ich mir bei Amazon eine Hülle bestellt, hält nun alles zusammen ;-)
Dafür gibt es den Metal Halter, der ist echt eine Empfehlung. Immer dabei und stabil am Schlüsselbund
https://heatit.de/products/cap
Schreib den Support an, Ich habe einen Ersatz aus Metall bekommen, seit dem keine Probleme mehr!
Schreib den Support an, Ich habe einen aus Metall als Ersatz bekommen, seit dem keine Probleme mehr!
da gibt es für 4,95 euro direkt bei heatit ein metall gegenstück. da verlierst nix mehr.
Oder direkt den pro holen.
Was kann der Pro für 50€ denn besser für die 15€, die er mehr kostet als Einzelkauf von Classic 30€ und Metallklammer 5€?
Nichts geht über heat it pro. ;-)
https://heatit.de/products/heat-it-pro
Nur das P/L-Verhältnis von non-Pro
Bei mir helfen die Dinger auch bei mehrmaliger Anwendung absolut null. Insofern verbranntes Geld.
Dann vielleicht doch mal die Zigarettenglut versuchen.
Was für eine dämliche Antwort!
Steht im Artikeltext als Alternative. :D
Kann den Heatit auch nur absolut empfehlen, nutze ihn schon seit Jahren, erst in der Lightning- und nun in der USB-C-Variante!
Lokal in den Müller Drogerien auch ganzjährig unter 20€ erhältlich.
Zugeschlagen!
Hatte bisher den Lightning im Einsatz. Seit Jahren hat der gute Dienste geleistet.
Jetzt für das 17pro vor der Saison zugeschlagen. (USB-C)
Genauso geht es mir auch. Kann das Teil nur empfehlen. Natürlich kann man auch mit massiver Selbstdisziplin den Juckreiz ignorieren und nicht kratzen. Aber das Teil verhindert eben diesen Juckreiz für ein paar Stunden und macht es dadurch jedenfalls sehr viel einfacher.
Man kann den Stich auch in Ruhe lassen, nicht kratzen (soviel Selbstbeherrschung sollte man eigentlich haben) und ein bisschen Spucke drauf machen.
Kann man. Aber das hilft dann nicht so wie heat it
Nach wie viel Anwendungen, muß das Teil geladen werden?
Gar nicht, es hat keine Batterie. Du steckst es ja in dein iPhone und die Energie kommt ja von dort.
Funktioniert prächtig!!
Heat it (Heat it), heat it (heat it)
No one wants to be defeated
Showin‘ how funky and strong is your fight
It doesn’t matter who’s wrong or right (Who’s wrong, who’s right)
:)