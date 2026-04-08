Spieleblock 3.0 und Spielezettel: Zwei App-Empfehlungen für Spieleabende

Die iPhone-App Spieleblock, die wir Anfang des Jahres als digitale Alternative zum klassischen Punkteblock vorgestellt haben, liegt jetzt in Version 3 vor. Der Entwickler hat die Anwendung in mehreren Bereichen überarbeitet und vor allem an Stabilität und Bedienung gearbeitet.

Spieleblock erhält umfassende Überarbeitung

Zu den sichtbarsten Änderungen zählen neue Ansichten für die Eingabe von Rundenwerten und die Darstellung der Gesamtsummen. Diese sollen die Übersicht während des Spiels verbessern und die Eingabe vereinfachen. Auch das Verhalten der Tastatur wurde angepasst. Eingaben reagieren nun zuverlässiger, was besonders bei längeren Spielrunden mit vielen Einträgen relevant ist.

Darüber hinaus wurden Abläufe beim Bearbeiten von Punkten optimiert. Korrekturen lassen sich schneller vornehmen und die Navigation innerhalb der App wurde vereinheitlicht. Ziel ist eine konsistentere Nutzung auf iPhone und iPad. Ergänzend hat der Entwickler an der Darstellung gearbeitet und verschiedene visuelle Details angepasst. Ein kleiner Fehler im Zusammenhang mit dem Startspieler-Indikator und dem Dunkelmodus wurde ebenfalls behoben.

Spielezettel wächst kontinuierlich weiter

Auch die ebenfalls von uns empfohlene App Spielezettel wurde seit ihrer Vorstellung im Jahr 2022 kontinuierlich ausgebaut. Während die Grundidee unverändert bleibt, zeigt sich die Weiterentwicklung vor allem in der Breite der unterstützten Spiele und in zusätzlichen Funktionen.

In den vergangenen Monaten sind zahlreiche neue Spielvorlagen hinzugekommen. Darunter befinden sich Varianten für Kartenspiele wie Rommé oder spezielle Zählweisen für Skat und Doppelkopf. Auch weniger verbreitete Titel und individuelle Spielmodi werden inzwischen berücksichtigt. Ergänzend wurden Funktionen für Statistiken und ein Online-Archiv ausgebaut. Spielstände lassen sich darüber speichern und zwischen Geräten austauschen.

Parallel dazu hat der Entwickler an der technischen Basis gearbeitet. Performance-Optimierungen sorgen für schnellere Reaktionen der App. Die Darstellung wurde an aktuelle iOS-Versionen angepasst und die Farbverwaltung überarbeitet, damit Inhalte sowohl im Hell- als auch im Dunkelmodus besser lesbar bleiben. Beide Apps lassen sich komplett kostenlos nutzen, was super ist, wenn zwar Karten aber weder Stift noch Zettel zur Hand sein sollten.