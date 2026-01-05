Spieleblock-App: Digitaler Punktezettel fürs iPhone

Zum Jahreswechsel wurden bei uns viele Runden gewürfelt und Karten gemischt. Mit fortschreitender Nacht zeigte sich dabei, dass das manuelle Zusammenzählen der Punkte nicht immer die praktikabelste Lösung ist, vor allem dann, wenn Konzentration und Aufmerksamkeit langsam nachlassen.

Statt Zettel und Stift immer wieder neu zu bemühen, kam in unserer Runde die kostenfreie iPhone-Anwendung Spieleblock zum Einsatz. Sie übernahm das Zählen und Sortieren der Punkte zuverlässig und sorgte dafür, dass der Fokus auf dem Spiel blieb, was sie für uns schnell zu einer empfehlenswerten Alternative zum klassischen Spieleblock machte.

Die App richtet sich an Nutzer, die sich während des Spiels nicht mit Rechenarbeit aufhalten möchten. Statt jede Runde manuell zu addieren, übernimmt die Anwendung die Auswertung im Hintergrund. Das erleichtert vor allem Spiele, bei denen viele Einzelwerte zusammenkommen und der Überblick schnell verloren geht.

Punkte zählen ohne Rechnen

Im Mittelpunkt steht die einfache Erfassung der Spielergebnisse. Für jede Runde lassen sich die Punkte pro Person eintragen. Die Anwendung summiert diese automatisch und zeigt jederzeit an, wer aktuell führt. Die Darstellung kann dabei wahlweise tabellarisch oder als Listenansicht erfolgen. Zusätzlich hebt die App die vorderen Plätze farblich hervor und markiert die Schlusslichter deutlich, was den Spielstand auf einen Blick erfassbar macht.

Praktisch ist auch die Möglichkeit, einzelne Runden im Detail nachzuvollziehen. Wer möchte, kann später prüfen, in welcher Runde welche Punkte erzielt wurden. Angefangene Spiele werden gespeichert und lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen, ohne dass Daten verloren gehen.

Vorlagen, Würfel und Systemvoraussetzungen

Für regelmäßig spielende Gruppen bietet Spieleblock die Option, feste Vorlagen anzulegen. Spieler und Spieltyp lassen sich speichern und bei Bedarf erneut aufrufen. Das spart Zeit, wenn immer wieder mit denselben Personen gespielt wird. Ergänzt wird das Angebot durch einen integrierten Würfel, der nicht nur klassische Ergebnisse von eins bis sechs liefert, sondern frei definierbare Zahlenbereiche bis in sehr hohe Werte unterstützt.