Lexar: Neue MagSafe-SSD haftet magnetisch am iPhone

Mit der neuen ES5 hat der Speicheranbieter Lexar eine portable SSD vorgestellt, die sich gezielt an iPhone-Nutzer richtet, die häufig mobil arbeiten und hohe Anforderungen an die Geschwindigkeit ihrer Speichermedien stellen.

Direktaufnahme in hoher Qualität

Besonderes Augenmerk legt Lexar auf die Unterstützung hochauflösender Videoaufzeichnungen direkt auf das Laufwerk. Die ES5 unterstützt die ProRes-Aufnahme auf aktuellen iPhones mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde in 4K sowie Samsungs Pro Video-Modus mit 8K bei 30 Bildern pro Sekunde. Damit lässt sich der interne iPhone-Speicher umgehen, was vor allem für längere Aufnahme-Sessions relevant ist.

Die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit gibt Lexar mit bis zu 2000 Megabyte pro Sekunde an. In der Praxis hängt die tatsächliche Leistung jedoch vom eingesetzten Gerät und der Umgebung ab. Die externe Festplatte kommt in einem robusten Silikongehäuse, das nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt ist. Zudem wurde sie auf Stürze aus bis zu drei Metern Fallhöhe getestet.

Für Besitzer von iPhone 12 und neuer relevant ist die magnetische Rückseite, mit der sich das Gerät direkt an das iPhone heften lässt. Die ES5 MagSafe-kompatibel und hält an geeigneten Rückseiten ohne zusätzliches Zubehör.

Neben Laptops und Tablets kann die SSD auch mit Kameras und Spielkonsolen genutzt werden. Die Verbindung erfolgt über USB-C. Ein integrierter Kabelhalter dient gleichzeitig als Trageband.

Lokale Sicherung per App

Passend zur neuen ES5-SSD verweist Lexar auf eine Anwendung, die bereits im Mai vorgestellt wurde. Die Lexar-App ermöglicht lokale Datensicherungen auf dem iPhone oder iPad, ohne dass hierfür zwingend Cloud-Dienste oder proprietäre Lösungen genutzt werden müssen. Neben firmeneigenen Laufwerken unterstützt die App auch Speichermedien anderer Anbieter wie SanDisk oder Samsung.

Die App ermöglicht sowohl einfache Backups von Fotos, Videos und Live Photos als auch die direkte Auslagerung von Inhalten, etwa von einer SD-Karte auf ein externes Laufwerk. Eine integrierte Datenprüfung sorgt laut Anbieter dafür, dass Übertragungen fehlerfrei erfolgen. Die iOS-App ist kostenlos, benötigt mindestens iOS 17 und steht in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Mit 1 TB und 2 TB Speicher erhältlich

Die ES5 ist ab sofort in zwei Varianten erhältlich. Die Version mit 1 Terabyte kostet 149,99 Euro, das Modell mit 2 Terabyte wird für 219,99 Euro angeboten. Im Zeitraum vom 1. bis 15. Juli 2025 bietet Lexar einen Aktionsrabatt in Höhe von 15 Prozent auf beide Modelle an (Rabattcode: LEXARES5).