Bezahlte Verifizierung statt Sperre
Spam-Anrufe: O2 sieht „Branded Calls“ als Lösung
Das Thema Spam-Anrufe ist auch bei O2 angekommen. Nach Vodafone und der Telekom führt nun der dritte große Mobilfunkanbieter in Deutschland entsprechende Maßnahmen ein. Das Ganze wirkt allerdings ein wenig wie der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen, führt die Telefónica-Tochter eine Lösung ein, die sicherstellen soll, dass Anrufe von Unternehmen erkannt werden, die für diese Dienstleistung bezahlen.
Die Spam-Lösung von O2 nennt sich Branded Call und wird gemeinsam mit dem auf diesen Bereich spezialisierten Anbieter Hiya umgesetzt. Bei Anrufen von Firmen, die den Dienst nutzen, wird stets die Rufnummer im Display angezeigt. Das gilt auch dann, wenn der Kontakt nicht im Smartphone gespeichert ist. Allerdings greift die Funktion nur für Kunden von O2 und deren Partnermarken.
Bezahlte Verifizierung statt Spam-Sperre
Die von O2 beworbene zusätzliche Sicherheit hängt also davon ab, ob das anrufende Unternehmen für diese Dienstleistung bezahlt. Somit wird es auch weiterhin jede Menge Anrufe von nicht bekannten Rufnummern geben, die durchaus ihre Berechtigung haben können. Dementsprechend bleibt die Gefahr eines Telefonbetrugs bestehen.
Vodafone und seit kurzem auch die Telekom sind zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gegangen und wollen ihre Nutzer durch Hinweise wie „Vorsicht, möglicher Betrug“ bei Verdacht auf einen Spam-Anruf warnen. Dieses System beruht allerdings darauf, dass die betreffenden Nummern bereits bekannt und in entsprechenden Datenbanken hinterlegt sind.
Eher Kosmetik als Effizienz
Wir vermissen hier weiterhin ein glaubhafteres Engagement aller Beteiligten. Die Anbieter könnten ihrerseits nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch versuchen, auf Europaebene etwas zu bewirken. Ein erheblicher Teil der Anrufe nutzt Rufnummern innerhalb der EU.
Auch wenn es um die Möglichkeit geht, ihren Kunden bessere Filtersysteme zu bieten, schalten die Anbieter auf stur. Die Forderung beispielsweise, gezielt Anrufe mit bestimmten Länderkennungen zu deaktivieren, wird wahlweise als technisch nicht durchführbar oder zu ineffizient abgetan.
Absolut unnütz. Ich erkenne den Spam sowieso. Was ich aber nicht vernünftig verhindern kann sind die Auslands Anrufe mit ständig wechselnder Nummer. Tatsächlich lässt sich dieses Problem nur an der Wurzel packen. Technische Unterbindung der Generierung von irgendwelchen Nummern in der Anzeige die gar nicht existieren. Warum gibt es sowas überhaupt? Und nein ich möchte Ausland nicht generell sperren müssen
Mich kann nur jemand anrufen, wer in meinem Telefonbuch steht. Fertig. Ganz einfach
Und was machst du wenn deine Mutter einen Autounfall hatte und das Krankenhaus oder die Polizei versucht dich zu erreichen? Deine arme Mutter…
Eine Lösung gegen Spam oder eine neue Bezahlschranke? Kommt mit eher wie eine neuen Einnahmequelle vor, die dann auch erst sinnvoll ist wenn gleich bei Telekom, Vodafone und O2 abgeschlossen ist.
Genau so ist es !
Hier gibt es mal wieder Arbeit für die EU in Brüssel. Von dort aus sollten alle Telefongesellschaften verpflichtet werden alle Telefonanrufe die SPAM sind, vorab zu filtern.
Und es sollte technisch nicht mehr möglich sein die eigene Telefonnummer in eine nicht vorhandene Rufnummer für die Anzeige zu ändern.
Das ist in meinen Augen die einzige Möglichkeit dem ganzen betrügerischen SPAM den Garaus zu machen. Verdienen tun alle Telefongesellschaften ja wohl genug, sodass sie sich hieran nicht auch noch bereichern müssen.
( siehe O2, wie im o.g. Beitrag gut zu erkennen ist)
Es wäre auch sehr schön, wenn ungewollt ins Ausland (und damit kostenpflichtig) gesendete SMS unterbunden werden könnten.
Bei Drillisch zum Beispiel ist eine Unterdrückung nicht möglich und niemand, auch nicht Apple, kann feststellen welche App der Auslöser war.
Das zum Thema ‚Sicherheit‘ auf Apple Geräten.
Glaubhafteres Engagement der beteiligten Anbieter? WARUM? Was haben die Anbieter damit zu tun?
Es würde schon ausreichen, wenn die Anwender einfach weniger dämlich agieren und bei unbekannten Rufnummern nicht ans Telefon gehen.
Wenn jemand was von mir will, kennt er mich persönlich oder hat meine Mailadresse. Oder kann was auf der Mailbox hinterlassen.
Immer diese Forderungen, dass andere die Leute vor ihrer eigenen Dummheit schützen müssten …
