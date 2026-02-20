Bitcoin.de kündigt neue App und erweitertes Angebot an

Bitcoin.de will künftig wieder eine eigene App anbieten. Die von der Futurum Bank AG betriebene Handelsplattform für Kryptowährungen hat für den Juni einen Neustart angekündigt. In diesem Zusammenhang soll nicht nur eine neue Trading-App für iOS und Android erscheinen, sondern das Unternehmen hat begleitend dazu auch eine vollständig überarbeitete Webseite angekündigt.

Zusammen mit der Neuvorstellung soll auch das unter Bitcoin.de verfügbare Angebot erweitert werden. Während der Fokus der Plattform derzeit noch auf dem Handel mit Kryptowährungen liegt, werden darüber künftig auch Sparpläne und weitere Anlagemöglichkeiten verfügbar sein.

Screenshots aus der alten App von Bitcoin.de

Künftig auch Sparpläne

Der Handel mit Kryptowährungen wird künftig wieder sowohl über die Webseite als auch über die neue App möglich sein. Zudem soll das Angebot deutlich erweitert werden. Die Verantwortlichen versprechen für die Zukunft die Unterstützung von mehr als 100 verschiedenen Kryptowährungen inklusive der Möglichkeit zum Echtzeit-Handel über ein Referenzkonto.

Die Umstellung betrifft laut Betreibern zentrale Bereiche. Dabei müsse man die Trading-Funktionen aus Sicherheitsgründen für eine kurze Übergangszeit deaktivieren. Konkrete Informationen diesbezüglich will Bitcoin.de nachreichen. Zudem werde die bisher verfügbare öffentliche Programmierschnittstelle zum 1. Juni eingestellt. Krypto-Auszahlungen auf externe Wallets seien davon ungeachtet weiterhin jederzeit möglich.

Alte App nach Fidor-Aus unbenutzbar

Bitcoin.de hatte bereits 2019 eine iPhone-Anwendung im App Store veröffentlicht, bei der ein Großteil der Funktionen jedoch mit dem damaligen Finanzpartner Fidor-Bank verknüpft war. Der Express-Handel über Bitcoin.de setzte damals auch bei Nutzung der Webseite ein Fidor-Konto zwingend voraus. Nur vier Jahre später hat die Fidor-Bank dann ihren Geschäftsbetrieb ohne konkrete Begründung eingestellt, was zugleich das Ende für die damalige Bitcoin-App bedeutet hat.