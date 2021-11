Notability rudert zurück: Keine Abo-Gebühren für Bestandskunden

Die Entwickler von Notability haben nun auf den Proteststurm reagiert und kündigen an, dass Bestandskunden vom neuen Abo-Modell ausgenommen werden. Konkret sollen alle Nutzer von Notability, die die Anwendung vor der am 1. November erfolgten Umstellung aufs Abo gekauft haben, wie bislang sämtliche vorhandenen Funktionen sowie alle ergänzend in der App erworbenen Inhalte ohne zeitliche Beschränkung und erneute Bezahlung weiterhin nutzen dürfen. Ob dieses Nutzungsrecht auch zukünftige Funktionserweiterungen von Notability beinhaltet, hängt den Notability-Machern zufolge damit zusammen, wie aufwändig deren Entwicklung war.

Insert

You are going to send email to